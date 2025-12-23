「非常滿意這份合約」宋成文4年約加盟教士　目標拚進開季名單

▲宋成文 。（圖／截自官方IG）

記者王真魚／綜合報導

聖地牙哥教士於22日（台灣時間23日）正式宣布，與韓職培證英雄內野手宋成文達成4年合約。根據ESPN等多家美國媒體報導，合約總值為1500萬美元（約新台幣4.7億元）。

宋成文本季在培證英雄出賽144場，繳出打擊率0.315、26轟、90分打點、25次盜壘，OPS為0.917的亮眼成績。他也於11月15、16日以韓國代表身分出戰與日本武士隊的強化賽，並在首戰第4局從廣島投手森浦大輔手中轟出全壘打。 KBO生涯9個球季，宋成文共出賽824場，生涯成績為打擊率0.283、80支全壘打、454分打點。

合約細節方面，4年1500萬美元包含100萬美元簽約金；年薪分別為2026年250萬美元、2027年300萬美元、2028年350萬美元。2029年為400萬美元的球員選項，另設有2030年相互選項，若不執行，教士需支付100萬美元買斷金（或執行700萬美元年薪）。

根據韓媒《OSEN》報導，宋成文當天自美國返抵韓國，於仁川國際機場受訪時表示，「很多人可能無法想像我會來到美國，其實我自己也是。能夠簽下這樣的合約，真的非常滿意。」 談到選擇教士的原因，宋成文說，「球團給了我很多尊重，也讓我對成功充滿信心，這是在與美國與韓國經紀人討論後做出的決定。」

由於教士三壘位置已有馬查多（Manny Machado）坐鎮，宋成文未來勢必得在內野其他位置競爭上場機會。對此他表示，「美國是最高舞台，不論去哪支球隊，競爭都是理所當然的，必須在競爭中展現自己。」

他也提到前教士、同樣出身培證英雄的前輩金河成，「河成前輩就是在競爭中站穩腳步、持續成長的例子，我也會好好準備。」 此外，宋成文對能與馬查多並肩作戰充滿期待，「從學生時代就一直看他的比賽，真的很期待能一起打球。」至於最想對決的投手，他點名本季國聯賽揚獎得主、匹茲堡海盜強投史金恩斯（Paul Skenes）。

同屬國聯西區的球隊中，還有他在培證英雄時期的前隊友洛杉磯道奇的金慧成與舊金山巨人的李政厚。宋成文表示，「適應美國的新環境時，一定會有感到孤獨的時候，但同一分區有這些熟悉的朋友，對我來說是很大的精神支柱。」

對於大聯盟菜鳥球季的目標，宋成文直言，「能夠進入開季名單，就是我最重要的目標。」