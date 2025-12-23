運動雲

>

「非常滿意這份合約」宋成文4年約加盟教士　目標拚進開季名單

▲▼ 宋成文 。（圖／截自官方IG）

▲宋成文 。（圖／截自官方IG）

記者王真魚／綜合報導

聖地牙哥教士於22日（台灣時間23日）正式宣布，與韓職培證英雄內野手宋成文達成4年合約。根據ESPN等多家美國媒體報導，合約總值為1500萬美元（約新台幣4.7億元）。

宋成文本季在培證英雄出賽144場，繳出打擊率0.315、26轟、90分打點、25次盜壘，OPS為0.917的亮眼成績。他也於11月15、16日以韓國代表身分出戰與日本武士隊的強化賽，並在首戰第4局從廣島投手森浦大輔手中轟出全壘打。 KBO生涯9個球季，宋成文共出賽824場，生涯成績為打擊率0.283、80支全壘打、454分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

合約細節方面，4年1500萬美元包含100萬美元簽約金；年薪分別為2026年250萬美元、2027年300萬美元、2028年350萬美元。2029年為400萬美元的球員選項，另設有2030年相互選項，若不執行，教士需支付100萬美元買斷金（或執行700萬美元年薪）。

根據韓媒《OSEN》報導，宋成文當天自美國返抵韓國，於仁川國際機場受訪時表示，「很多人可能無法想像我會來到美國，其實我自己也是。能夠簽下這樣的合約，真的非常滿意。」 談到選擇教士的原因，宋成文說，「球團給了我很多尊重，也讓我對成功充滿信心，這是在與美國與韓國經紀人討論後做出的決定。」

由於教士三壘位置已有馬查多（Manny Machado）坐鎮，宋成文未來勢必得在內野其他位置競爭上場機會。對此他表示，「美國是最高舞台，不論去哪支球隊，競爭都是理所當然的，必須在競爭中展現自己。」

他也提到前教士、同樣出身培證英雄的前輩金河成，「河成前輩就是在競爭中站穩腳步、持續成長的例子，我也會好好準備。」 此外，宋成文對能與馬查多並肩作戰充滿期待，「從學生時代就一直看他的比賽，真的很期待能一起打球。」至於最想對決的投手，他點名本季國聯賽揚獎得主、匹茲堡海盜強投史金恩斯（Paul Skenes）。

同屬國聯西區的球隊中，還有他在培證英雄時期的前隊友洛杉磯道奇的金慧成與舊金山巨人的李政厚。宋成文表示，「適應美國的新環境時，一定會有感到孤獨的時候，但同一分區有這些熟悉的朋友，對我來說是很大的精神支柱。」

對於大聯盟菜鳥球季的目標，宋成文直言，「能夠進入開季名單，就是我最重要的目標。」

關鍵字： 標籤:宋成文教士隊韓職MLB合約

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

史庫柏去留受矚　道奇等隊評估交易可能

周思齊當初完全沒看好中華隊　憶12強奪冠前吶喊「別再重演2013」

周思齊當初完全沒看好中華隊　憶12強奪冠前吶喊「別再重演2013」

瘦子降臨新莊城堡獻唱致敬林書豪　Linsanity傳奇落幕！

瘦子降臨新莊城堡獻唱致敬林書豪　Linsanity傳奇落幕！

【湯圓全陣亡】想耍帥翻鍋結果湯圓噴出來 全家傻眼XD

熱門新聞

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

衛少紀錄夜！21+13寫最年長後衛神紀錄　聯手施洛德氣走火箭杜蘭特

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇也想要徐若熙　派大谷教頭挖角

2道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　

3贏球又是紀錄夜！衛少寫最年長後衛神紀錄

4樂天桃猿公布二軍新宿舍進度

5火腿支持孫易磊、古林睿煬參戰WBC！

最新新聞

1金童唐西奇又傷　明戰太陽將缺陣

2村上宗隆白襪加盟記者會秀英文

3交手中國主場優勢沒了　中華籃協說明

4運動家與大都會交易換回前打擊王

5林安可1月9日台北舉辦加盟記者會

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【張文最後一餐】掏千元大鈔買豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

【女網友很機智勇敢】士林夜市凌晨傳男持開山刀亂晃！

孟子義跌倒

【會跑的1個億】台灣路上驚見Mercedes-AMG One！被超跑震驚到只剩語助詞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366