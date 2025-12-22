運動雲

>

熱血一戰！鶴聲國中9比9逼和三民　為校友鄭宗哲打氣：他非常努力

▲林秉亨敲出追平安打，興奮地對著休息區大吼。（圖／台北市棒球協會提供）

▲林秉亨敲出追平安打，興奮地對著休息區大吼。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽22日在觀山球場進行預賽最終日賽程。賽前必須「贏球且失分不得超過5分」才有晉級機會的屏東縣鶴聲國中，雖然最終已確定無法晉級，但全隊從一度落後多達7分，到最後以9比9逼和花蓮縣三民國中，展現不可思議的韌性與拚戰精神。

因對戰關係，鶴聲此役若想晉級必須同時滿足勝利與失分限制，未料開局就遭對手痛擊。三民國中葉韋呈、曾祈嘉接連安打與保送上壘，陳宥瑞二壘安打跟進，隨後再被串聯4支安打，單局失4分；第3局再失4分，比數拉開至8比1，戰況一度成為「消化試合」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過反攻號角悄然響起。鶴聲4局上彷彿打通任督二脈，隊長陳仕瀚率先敲安，單局狂掃8支安打、灌進6分，將比數追至7比9。6局上最後反攻機會，左打林秉亨在2出局、2好球的劣勢下，將球擊穿三游防線追平比數，他在一壘上忘情怒吼釋放壓力。下半局孫天羽成功守成，最終逼和強敵三民。

比賽的激烈程度，讓鶴聲教練徐昇暉賽後幾乎「燒聲」，喝了幾口水才擠得出聲音。他表示：「可惜前面有些跑壘和觀念沒有做好，但我很肯定孩子們的努力，也再次證明，只要裁判還沒喊結束，比賽就還沒結束。」

事實上，第6局鶴聲一度攻佔無人出局、二三壘有人的大好機會，最終雖追平仍留下遺憾。徐昇暉苦笑說：「球員壓力全寫在臉上，追分時很亢奮，真的有機會贏反而近鄉情怯，想太多就放不開。」

敲出追平安、替全隊解壓的林秉亨全場4打數3安打，繳出「猛打賞」，3支安打全是反向攻擊，甚至連界外球也頻頻飛向左半邊。他賽後透露：「我本來就是這種類型的打者，教練最近也希望我學習王威晨、陳傑憲，就算沒打穿，也能靠腳程上壘。」

鶴聲此行北上比賽，不少家長一路相隨，林秉亨的爸媽則透過網路直播關心。他感謝家人支持，也期許自己更穩定發揮，「不能一場好、一場不好，希望能朝偶像張志豪（中信兄弟）的方向努力。」

此外，談到校友鄭宗哲近期遭MLB匹茲堡海盜指定讓渡（DFA），徐昇暉表示：「我大他一屆，當時就覺得他非常努力、態度也很好，每天球衣永遠是最髒的那個。我和馮文龍教練都很關心他的近況，相信他做得到，也祝福他。」

關鍵字： 林秉亨追平安打棒球台北比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

熱門新聞

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

2道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　

3白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

4王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

5不是打電動！公牛、老鷹35年來最狂進攻秀

最新新聞

1U19首屆「聖誕盃」落幕！Mamba Yellow奪冠

2致敬傳奇！瘦子獻唱當林書豪退休禮

3熱血一戰！鶴聲國中9比9逼和三民

4無安打也能贏！正義8局PK搶進64強

5旅日+1朱育賢談徐若熙：靦腆大男孩

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366