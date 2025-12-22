熱血一戰！鶴聲國中9比9逼和三民　為校友鄭宗哲打氣：他非常努力

▲林秉亨敲出追平安打，興奮地對著休息區大吼。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽22日在觀山球場進行預賽最終日賽程。賽前必須「贏球且失分不得超過5分」才有晉級機會的屏東縣鶴聲國中，雖然最終已確定無法晉級，但全隊從一度落後多達7分，到最後以9比9逼和花蓮縣三民國中，展現不可思議的韌性與拚戰精神。

因對戰關係，鶴聲此役若想晉級必須同時滿足勝利與失分限制，未料開局就遭對手痛擊。三民國中葉韋呈、曾祈嘉接連安打與保送上壘，陳宥瑞二壘安打跟進，隨後再被串聯4支安打，單局失4分；第3局再失4分，比數拉開至8比1，戰況一度成為「消化試合」。

不過反攻號角悄然響起。鶴聲4局上彷彿打通任督二脈，隊長陳仕瀚率先敲安，單局狂掃8支安打、灌進6分，將比數追至7比9。6局上最後反攻機會，左打林秉亨在2出局、2好球的劣勢下，將球擊穿三游防線追平比數，他在一壘上忘情怒吼釋放壓力。下半局孫天羽成功守成，最終逼和強敵三民。

比賽的激烈程度，讓鶴聲教練徐昇暉賽後幾乎「燒聲」，喝了幾口水才擠得出聲音。他表示：「可惜前面有些跑壘和觀念沒有做好，但我很肯定孩子們的努力，也再次證明，只要裁判還沒喊結束，比賽就還沒結束。」

事實上，第6局鶴聲一度攻佔無人出局、二三壘有人的大好機會，最終雖追平仍留下遺憾。徐昇暉苦笑說：「球員壓力全寫在臉上，追分時很亢奮，真的有機會贏反而近鄉情怯，想太多就放不開。」

敲出追平安、替全隊解壓的林秉亨全場4打數3安打，繳出「猛打賞」，3支安打全是反向攻擊，甚至連界外球也頻頻飛向左半邊。他賽後透露：「我本來就是這種類型的打者，教練最近也希望我學習王威晨、陳傑憲，就算沒打穿，也能靠腳程上壘。」

鶴聲此行北上比賽，不少家長一路相隨，林秉亨的爸媽則透過網路直播關心。他感謝家人支持，也期許自己更穩定發揮，「不能一場好、一場不好，希望能朝偶像張志豪（中信兄弟）的方向努力。」

此外，談到校友鄭宗哲近期遭MLB匹茲堡海盜指定讓渡（DFA），徐昇暉表示：「我大他一屆，當時就覺得他非常努力、態度也很好，每天球衣永遠是最髒的那個。我和馮文龍教練都很關心他的近況，相信他做得到，也祝福他。」