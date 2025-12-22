周思齊當初完全沒看好中華隊　憶12強奪冠前吶喊「別再重演2013」

▲周思齊出席《冠軍之路》首映會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽紀錄片《冠軍之路》舉辦首映，周思齊以亞洲棒球總會特助出席，回想起12強冠軍夜「第一次看到台灣這麼安靜」，他停下車來觀看比賽，腦海中回想起2013年經典賽面對日本的場景，不斷在腦海中重複「拜託，不要再重演。」最後冠軍有聽到街邊有民眾放煙火的聲音。

周思齊曾在2013年經典賽棒打田中將大，但最終中華隊仍被日本職業隊逆轉。周思齊透露，當12強冠軍戰進入8局、只剩下4個出局數時，他特地把車停在路邊觀看轉播，「真的很緊張，腦中一直浮現2013年經典賽的畫面，不斷在心裡拜託『不要再重演了』。」

隨著出局數一個一個完成，他的心情也跟著起伏，直到最後形成再見雙殺，「怎麼那麼突然就結束了？」勝利來得又快又真實。隨後開車返程時，聽見街邊傳來煙火聲響，才真正感受到全台灣正在為這座冠軍歡呼。

當晚所有電視台都在播這場比賽，新聞、名嘴節目皆是，他說，「第一次看到台灣那麼安靜，為了棒球。我覺得棒球有這種魔力，可以停止很多事情，那一刻很浪漫。」

談到《冠軍之路》，周思齊致詞時表示，台灣棒球從來不是一蹴可幾，每一次站上國際舞台，背後都是長時間的準備、堅持與團結。這部紀錄片完整呈現台灣一步步走向世界、爭取榮耀的歷程，也體現辜仲諒會長始終堅信的理念——棒球不只是勝負，而是台灣與世界對話的重要語言，讓世界看見台灣的精神、紀律與實力。

被問及當初看好中華隊嗎？周思齊坦言，「完全沒有啊！坦白說，其實大家都沒有看好。因為我們的戰力敵確跟人家比起來太懸殊了。過程中有滿多困難的，所以能拿到冠軍，更凸顯最重要是要團結。12 強冠軍更凸顯贏球的因子是團結，團結一心是有機會贏球的。」