今井達也評價尚未定錨　美媒點出旅美關鍵疑問「反而有利小熊？」

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國體育雜誌《運動畫刊》22日報導，透過入札制度尋求挑戰大聯盟的埼玉西武獅投手今井達也，其潛在能力評估尚未完全定錨，反而可能對芝加哥小熊帶來有利局面。

報導指出，今井本季繳出防禦率1.92、178次三振的亮眼成績，已成為今休賽季投手市場中最受矚目的名字之一，外界對他下季將落腳何處的關注度持續升高。

不過，早早被點名為潛在追逐者的小熊，內部同樣存在疑慮，美媒直言，這類尚未有大聯盟實戰經驗的投手，難免伴隨風險，最大問題在於「今井究竟具備王牌級水準，還是僅止於先發輪值中段、甚至第3、4號投手的定位」。

然而《運動畫刊》也分析，這種評價尚未完全收斂的狀態，反而可能讓小熊受益，報導指出，與其他自由市場頂級投手不同，今井的市場價值尚未被推升到天文數字等級，因此不太可能出現美媒預測的1億5000萬至2億美元的超大型合約。

另據美國體育網站《FanSided》分析，今井的最終合約條件，較有可能落在相對現實且可控的範圍內，而非頂級自由球員等級的天價投資。

整體而言，今井達也在數據層面展現王牌潛質，但定位與上限仍待驗證，也使得他的入札行情充滿變數，對有投資彈性與耐心的小熊而言，或許正是一次值得評估風險與報酬比的機會。

