村上宗隆短約闖大聯盟！官網解析白襪布局　高風險也是押注自我

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

養樂多燕子強打內野手村上宗隆正式踏上大聯盟舞台，芝加哥白襪21日深夜宣布，已透過入札制度與村上宗隆達成合約協議，雙方簽下2年總值3400萬美元的合約。

針對這份僅有2年的短期合約，大聯盟官方網站《MLB.com》發表專文進行分析，指出這不僅是白襪隊的策略性布局，同時也是村上本人「押注自我價值」的重要選擇。

《MLB.com》在分析中，將村上與2022年休賽季以5年9000萬美元加盟波士頓紅襪的吉田正尚進行比較；文中指出，吉田在歐力士猛牛時期，曾繳出打擊率0.327、上壘率0.421的優異成績，被評價為「優秀的安打型打者」，因此獲得長期且高額合約。

相較之下，村上在日本職棒的打擊率為0.270、上壘率0.394，雖仍具備長打威脅，但整體數據略遜於吉田；文章直言，大聯盟球團對其揮空率與三振率有所顧慮，特別是村上三振率高達25.4%，被視為潛在風險，而吉田在NPB生涯的三振率僅有9.4%。

隨著對戰投手層級提升，村上的揮空問題「可能會進一步被放大」，也是合約年限偏短的關鍵因素之一。

儘管市場上也存在年薪較低、但年限較長的合約選項，村上選擇2年短約，等同於將未來主導權握在自己手中；報導寫道：「村上選擇2年合約，把賭注押在自己身上。」只要能在白襪隊證明實力，未來仍有機會爭取更具吸引力的長期合約。

白襪近年戰績低迷，2024年以121敗創下大聯盟單季最差紀錄，本季再以102敗連續兩年分區墊底，正處於全面重建階段；正因如此，白襪比多數爭冠球隊更有餘裕，去承擔「高風險、高報酬」型球員的調整成本。

即便村上在賽季初期尚未完全適應大聯盟強度，「就算在開季最初1個月出現每場比賽2次三振的情況，也不太可能立刻面臨被放到板凳的壓力」，白襪有空間讓他持續上場累積經驗。

《MLB.com》最後總結，白襪能提供村上充分的調整期，若能成功適應大聯盟層級，他不僅有機會成為球隊未來的核心戰力，亦可能在交易市場上成為極具價值的籌碼；這筆2年合約，對球隊與球員而言，都是一場關於未來的關鍵賭注。