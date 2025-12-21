運動雲

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導，芝加哥白襪已與日本職棒超級強打村上宗隆達成協議，簽下2年、總值3400萬美元的合約。

村上宗隆11月7日由日職養樂多燕子隊完成入札程序，並於隔日正式開啟為期45天的談判窗口，讓全聯盟30支大聯盟球隊皆可與其接觸洽談，最終期限為台灣時間23日早上6點。

由於村上已年滿25歲，且在日本職棒累積出賽8個賽季，因此不受國際簽約獎金池限制，與去年休賽季加盟道奇的「令和怪物」佐佐木朗希不同；不過，因尚未達到日職規定的9個完整賽季、成為完全自由球員的門檻，他仍必須透過入札制度才能挑戰大聯盟。

村上宗隆被公認是近年日本職棒最令人畏懼的強打者，8個賽季效力養樂多期間，已成為NPB最具代表性的超級巨星之一。

他曾在2021年、2022年連續奪下央聯年度MVP，4度入選明星賽，並榮獲2019年央聯新人王，同時在2021年率領燕子隊奪得日本一；特別是2022年賽季，更被視為NPB棒球史上最偉大的打擊賽季之一。

當年年僅22歲的村上單季轟出56支全壘打，打破傳奇球星王貞治保持多年的「日本出生球員單季最多全壘打」紀錄，並以打擊率0.318、56轟、134分打點完成打擊三冠王壯舉。

村上是在結束2025年賽季後踏上大聯盟舞台，該季他因腹斜肌傷勢僅出賽56場，但復出後表現令人驚艷，被認為是自2022年歷史級賽季以來最佳狀態。

他在這56場比賽中敲出22支全壘打，全壘打產量節奏甚至高於2022年巔峰賽季，同時繳出打擊率0.273、長打率0.663、OPS 1.043的頂級成績。

身高188公分、體重97公斤的村上具備出色的體格條件與爆發性長打能力，球探對其全壘打火力評價幾乎接近滿分。

自2018年18歲於日職初登場以來，村上累積246支全壘打，曾5度單季30轟以上，換算每162場比賽平均可敲出45轟；他在日職生涯892場出賽中，繳出打擊率0.270、上壘率0.394、長打率0.557，OPS高達0.951。

不過，村上同時也是今年休賽季評價最兩極的自由球員之一；自2022年後，他的三振率與揮空率明顯攀升，而保送率與上壘率則有所下滑，引發外界對其在大聯盟面對高球速速球，以及更犀利的變化球、變速球時，是否能有效擊球的疑慮。

防守方面亦存在討論空間。村上在日本主要守三壘，也曾擔任一壘手，但外界預期他在大聯盟可能會有更多時間擔任指定打擊（DH）；儘管如此，具備如此上限的年輕左打國際重砲，仍屬市場上極為稀有的存在。

村上也曾在國際賽證明自己能對抗大聯盟投手。2023年世界棒球經典賽（WBC）中，他是日本隊奪金的重要功臣。

在冠軍戰對美國隊時，村上從當時效力響尾蛇的右投凱利（Merrill Kelly）手中，轟出一發擊球初速高達115.1英里、飛行距離432呎的全壘打；4強賽對墨西哥，他又從當時紅雀後援投手加耶戈斯（Giovanny Gallegos）手中，擊出111.0英里的再見二壘安打，完成驚天逆轉。

