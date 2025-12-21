37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

▲查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

即便即將在2026年迎來38歲賽季，查普曼（Aroldis Chapman）依舊展現宰制級投球內容，彷彿歲月未曾在他身上留下痕跡；不過，當波士頓紅襪在去年冬天與他簽約時，這筆交易仍被視為一場帶有風險的賭注，對此大聯盟官網特別撰文分析，查普曼瘋狂表現的關鍵。

查普曼加盟紅襪前，才剛結束一個以他標準而言並不理想的賽季，加上年齡邁入30多歲後段，外界對他的狀態難免存疑；然而來到波士頓後，他迅速證明所有質疑都是多餘的，不僅重新站上聯盟最具威脅性的後援投手行列，更在紅襪首個賽季就榮膺美聯年度最佳後援投手，完成華麗復活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

查普曼為何能在2025年賽季強勢回歸？官網報導將關鍵歸結為以下兩大因素。

一、徹底解決控球問題 讓球威完全釋放

查普曼向來以爆炸性的球威聞名，但也因球速過快、變化劇烈，長年伴隨著控球不穩的隱憂；百哩速球與銳利滑球一旦失控，往往就成為自我傷害的開始。

這樣的問題在近年逐漸惡化，尤其在2024年達到高峰；當季他的整體保送率飆升至14%以上，位居大聯盟投手後段班，成為限制他宰制力的最大罩門，當查普曼頻頻偏離好球帶，打者只需耐心等待，就能在他被迫投進好球帶時給予重擊。

問題在四縫線速球與滑球上尤其明顯，2024年以四縫線速球作結的打席中，保送率高達29%；以滑球作結的打席，保送率也有19%，數據明顯失衡。

但進入2025年，情況出現劇變；查普曼幾乎全面修正了控球問題，只要能將球路準確送進好球帶，他的球質依舊是聯盟最難以擊中的存在。

數據清楚反映他的蛻變：整體保送率由14%降至7%、四縫線速球結束打席的保送率由29%降至11%、滑球結束打席的保送率由19%大幅降至3%。

效力紅襪期間，他更常在打席中取得領先；2025年他在打席中「先搶好球」的比例高達40%，創下生涯新高，較前一年效力海盜時的31%明顯提升。

同時，他讓自己陷入三壞球的比例也降至生涯新低的14%（2024年為27%）；即便投到3壞球，他仍能穩定將球送進好球帶，3壞球情況下的好球率達62%，是生涯第2高，也是自2016年以來最佳表現。

尤其在過去最不穩定的四縫線速球與滑球上，他在3壞球情境下將球投進好球帶的比例高達69%，相較2024年的54%有顯著進步。

控球能力的全面提升，讓查普曼在保留原有三振威力的同時，徹底移除了最拖累表現的缺陷，也造就了這個「復刻巔峰」的賽季。

二、配球全面進化 四縫線不再獨撐全局

在職業生涯前半段，查普曼幾乎是標準的「單一球種投手」，那顆時速破百的四縫線速球，足以應付大多數打者。

2010年至2017年的大聯盟前8季，他有高達80%的時間都在投四縫線速球，滑球僅作為輔助存在、然而，隨著年齡增長，即便他的速球仍頻繁突破3位數，巔峰時期的極限速度仍不可避免略有下滑，也迫使他做出轉型。

轉捩點在於配球策略的進化；除了既有的滑球外，他在2020年開始加入低90英里區間的指叉球，而真正讓他完成蛻變的，則是伸卡球的大量使用。

進入2026年前，查普曼投出的伸卡球數量已幾乎與四縫線速球持平；2025年更是他生涯伸卡球使用率最高的一季，配球比例為：40%四縫線速球、34%伸卡球、15%滑球、11%指叉球。

這樣的配球組合，讓他能完整掌控好球帶兩側；面對右打者時，他以四縫線速球攻擊內角高位，再用伸卡球壓制外角，對左打者則反其道而行，四縫線速球走外角，伸卡球鑽向內角，成功製造錯位與壓迫感。

能以3位數球速，將兩種不同型態的速球投向好球帶相反兩側，讓2025年的查普曼再次成為對打者「不公平」的存在。

他的四縫線速球依舊是頂級武器，但不再需要承擔所有壓力；而速度甚至略快於四縫線的伸卡球，同樣具備摧毀打線的能力。