不用「安心亞」！張芷瑄飆出2小時47分14秒、台北馬全馬首度封后

▲▼2025台北馬拉松全馬國內組女子第一張芷瑄（左）與男子第一施育佐(右)。（圖／記者蔡厚瑄攝影）

▲2025台北馬拉松全馬國內組女子第一張芷瑄（左）與男子第一施育佐(右)。（圖／記者蔡厚瑄攝影）

記者蔡厚瑄／台北報導

一年一度的台北馬拉松於今（21）日熱鬧開跑，國內女子全馬組別傳來振奮人心的好消息。長期穩坐國內頂尖行列、被譽為「長跑甜心」的張芷瑄，21日以2小時47分14秒的佳績率先衝線，打破過往多屆「連亞」的遺憾，首度在台北馬拉松封后，賽後她忍不住感性大呼「終於啊！」

張芷瑄說這次在台北馬採取的是較為保守的戰術，她分析「因為氣溫其實沒有很理想，加上自己近期賽事頻繁包含上週才剛參加福州馬拉松，身體正處於高壓週期，因此開賽時並未盲目衝擊極限，而是選擇穩定配速，直到賽事後半段進入河濱公園後，才開始發力加速。」

不過張芷瑄也坦言，全場最艱難的路段仍是環東一帶的上坡與逆風，「那裡的風來自四面八方，想要找集團躲風都躲不了，只能不斷跟自己對話，告訴自己要堅強一點、頂過去。」

▲▼2025台北馬拉松全馬國內組女子第一張芷瑄。（圖／主辦單位提供）

▲2025台北馬拉松全馬國內組女子第一張芷瑄。（圖／主辦單位提供）

賽事過程中也出現了小插曲，張芷瑄在 5 公里處未能順利拿到個人補給水，但她展現了成熟選手的心理素質，立即改在大會水站尋求替代方案。她強調：「馬拉松選手必須在比賽中根據突發狀況，對自己做出最好的決定與調整。」

談到與強敵謝千鶴等人的競爭，張芷瑄抱持著平常心，她強調今日的目標並非一定要「贏過誰」，而是專注於拿下「國內第一」的頭銜，「照著自己的配速穩定進行，心裡才不會有太大的壓力。」她以輕鬆、正常水準的心態去面對，反而收到了最好的結果。

整場賽事中，張芷瑄始終保持著招牌的甜美微笑，成為賽道上的一抹亮點，在南京東路的最後衝刺階段，她更將所有力氣留給了街道兩旁熱烈的觀眾，帶著勝券在握的成就感衝過終點，「雖然跑的過程非常辛苦，但沿途啦啦隊與民眾的加油聲給了我極大的動力，有時候雖然沒辦法控制，但還是會很想給予大家回饋。」而奪冠後張芷瑄腳步部會停歇，過幾天即將動身前往雲南麗江進行駐地訓練，為明年的賽事週期預作準備。

【相驗結果曝】下班逛街遭張文奪命！　37歲男「右腹刀傷、肝臟破裂」

