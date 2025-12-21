運動雲

東契奇傷退、團隊外線急凍！詹姆斯神勇飆36分也難救湖人　

▲▼洛杉磯湖人隊詹姆斯（LeBron James）狂飆36分 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯湖人隊詹姆斯（LeBron James）狂飆36分 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊今（21）日作客同城快艇主場展開洛城德比，儘管當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）整場比賽展現強大鬥志，狂轟36分還在末節一度帶隊看到逆轉曙光，無奈團隊外線手感徹底冰封，全場三分球38投僅6中，命中率低至15.7%，最終湖人以88：103不敵快艇，二連勝遭到終結。

湖人此役面臨嚴重的戰力缺損，艾頓（Deandre Ayton）、里夫斯（Austin Reaves）及八村壘（Rui Hachimura）均因高掛免戰，受限於陣容磨合，湖人開賽即遭逢快艇9比0下馬威，詹姆斯隨即以三分球回敬並連進兩球試圖止血，但團隊火力未能延續，首節打完全隊僅拿15分，寫下本賽季球隊首節得分新低，以雙位數分差落後快艇。

次節試圖透過詹姆斯與東契奇（Luka Doncic）的連線縮小差距，兩人上半場分別貢獻16分與12分。然而，壞消息在下半場開局接踵而至，東契奇因左腿挫傷確定無法回歸比賽，讓湖人的追分之路更顯艱辛，快艇雷納德（Kawhi Leonard）趁勢在第三節將分差拉開至20分以上，進入最末節前湖人就已經陷入多達19分落後。

然而詹姆斯在第四節開局展現領袖價值，率隊打出一波驚人12比0反擊波，將原本將近20分的落後追到73比80、剩7分差距，眼看場上氣勢就要翻轉，但快艇哈登（James Harden）挺身而出完成關鍵的「四分打」、雷納德反擊灌籃攜手澆熄湖人反撲，一直到比賽最後階段，詹姆斯都沒有放棄，持續命中三分球將分差追至個位數，可惜隊友幾次空檔未能把握，最終無力回天，湖人就以15分之差輸球。

雷納德此役24投僅8中，不過罰球12罰都沒失手，拿下全隊最高32分、另有12籃板，哈登挹注21分、10助攻，柯林斯（John Collins）17分、12籃板。

湖人部份，詹姆斯此役展現領袖韌性，以全場53%的命中率攻下36分，然而除了他之外，湖人其餘球員合計60投僅 19 中，命中率是慘不忍睹的 31%，而湖人全場三分球38 投6中的表現更是被載入史冊的「恥辱紀錄」，除了詹姆斯7投3中、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與小史密斯（Nick Smith Jr.）各有一球外，其餘主力幾乎全面熄火。

