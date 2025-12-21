運動雲

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

▲里爾（Erick Leal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲里爾（Erick Leal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將休季持續強化先發輪值戰力，洋投布局逐步浮上檯面。悍將目前在洋投市場上領先競逐，傳出鎖定效力於美職洋基3A的30歲右投里爾（Erick Leal），有望成為新球季的重要戰力補充。

委內瑞拉籍的里爾今年效力洋基3A，共出賽28場，投126.2局，送出133次三振，防禦率5.61，戰績8勝10敗。他曾在2023年世界棒球經典賽入選委內瑞拉代表隊名單，具備國際賽經驗，也因此受到中職複數球隊關注，尤其悍將在爭奪戰中暫居領先位置。對此，富邦球團回應：「洋將作業持續中，確定就會正式對外公佈。」

值得一提的是，里爾在2015年效力小熊1A時期，曾投出一場9局無安打比賽，當時對手為響尾蛇1A，而該場比賽先發投手正是台灣投手黃暐傑，黃暐傑當時主投5局無失分，成為一段特別的巧合。

里爾職業生涯先後待過響尾蛇、小熊、洋基等美職體系，也曾赴墨西哥聯盟發展，具備多歷練背景。今年球季結束後，他選擇成為自由球員，評估新的發展機會。

富邦悍將先前已確定續約洋投魔力藍與鈴木駿輔，若順利網羅里爾，將進一步擴充洋將深度，為新球季投手戰力增添更多彈性與競爭力。

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

