王彥程有望在韓華主場前5戰「開箱」　韓職公布2026賽程

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職於20日公布2026年例行賽賽程，以「亞援身分」加盟韓華鷹的台灣左投王彥程，有望在大田主場開幕前5戰就扛下先發登板。

開幕戰將安排由2025年賽季最終排名前5名球隊擔任主場，因此，本季以第2名作收的韓華，將在主場大田韓華生命棒球場迎戰培證英雄（Kiwoom Heroes），進行2026年賽季首戰。

明年賽季除開幕兩連戰與明星賽休兵期後的四連戰外，其餘賽事全面採三連戰制。截至9月6日，將先行排定每隊135場比賽，剩餘45場（每隊9場）將視雨天延賽等情況另行補賽安排。

依照韓職考量球隊移動距離與行銷因素，採取隔年制主場73場／客場71場的原則，2026年賽季中，LG、三星、NC、KIA、培證將安排主場73場。今年在大田進行73場主場賽事的韓華，明年主場場次則為71場。

韓華鷹休賽季補強方面，雙王牌龐塞（Cody Ponce）、瑞恩（Ryan Weiss）皆重返大聯盟，新進洋投除了王彥程之外，還包括赫南德斯（Wilkel Hernández）與懷特（Owen White），預料將與柳賢振、文東珠一同扛下先發輪值重任。

大田主場開幕系列戰將於3月28、29日對戰培證英雄，30日休兵，31日起繼續在大田主場迎戰KT巫師進行三連戰，前5場賽事就有機會讓王彥程亮相登板。