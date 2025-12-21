運動雲

>

入札期限倒數！MLB官網曝白襪成黑馬　村上宗隆去向將揭曉

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

隨著入札談判期限逐漸逼近，日本職棒強打村上宗隆的去向再度掀起關注；根據大聯盟官網報導，芝加哥白襪意外成為目前正與村上陣營接觸的球隊之一，被視為這場爭奪戰中的「黑馬」。

村上宗隆是今年休賽季透過入札制度開放與大聯盟球隊洽談合約的兩名日本重砲之一，另一名則是讀賣巨人隊的岡本和真；村上的入札談判窗口將於台灣時間23日上午6點截止，意味著其大聯盟落腳處可望今明明朗化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MLB官網資深記者費恩桑德（Mark Feinsand）在社群平台X上透露，消息人士向他與白襪隨隊記者默金（Scott Merkin）證實，白襪正是目前「正在與村上宗隆進行談判的球隊之一」。

白襪在2024年賽季創下大聯盟史上最慘的單季121敗紀錄，不過上季戰績仍較前一年進步19場；進攻火力不足被視為球隊一大罩門，上賽季團隊長打率僅.373，全聯盟僅優於匹茲堡海盜，補進具備長打能力的左打重砲，正是白襪亟需強化的環節。

村上宗隆在2022年以56支全壘打勇奪日本職棒三冠王，展現驚人的長打火力，是聯盟最具代表性的重砲之一；儘管其三振率被部分球探視為隱憂，但憑藉左打的破壞力與年齡優勢，仍被評估擁有極高的成長上限。相較之下，岡本和真被認為是技術更成熟的打者，但潛力天花板可能略低於村上。

村上自2017年以選秀狀元身分加盟養樂多燕子，8個賽季累積246支全壘打，2度榮膺MVP、3度拿下全壘打王，是日本職棒最具指標性的強打者之一；多家美國媒體預測，他的合約總額有機會突破1億美元，若成真，將超越吉田正尚自2023起與紅襪簽下的5年9000萬美元合約，改寫NPB野手旅美合約的最高紀錄。

關鍵字： 村上宗隆MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

想打經典賽為台灣而戰　費爾柴德獲守護者小聯盟合約

想打經典賽為台灣而戰　費爾柴德獲守護者小聯盟合約

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

熱門新聞

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

2兄弟教練團陣容近期陸續出爐

3勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

4貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認

5讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台

最新新聞

1詹姆斯神勇也無用！湖人外線急凍同城德比輸球

2二重戴嘉佑像黃仲翔　教頭看好旅外

3悍將有意網羅洋基3A里爾

4王彥程有望在韓華主場前5戰先發

5表哥吳俊偉崇明「小黑」張鈞倫95分

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球　笑談台灣美食想吃一輪

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366