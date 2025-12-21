入札期限倒數！MLB官網曝白襪成黑馬　村上宗隆去向將揭曉

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著入札談判期限逐漸逼近，日本職棒強打村上宗隆的去向再度掀起關注；根據大聯盟官網報導，芝加哥白襪意外成為目前正與村上陣營接觸的球隊之一，被視為這場爭奪戰中的「黑馬」。

村上宗隆是今年休賽季透過入札制度開放與大聯盟球隊洽談合約的兩名日本重砲之一，另一名則是讀賣巨人隊的岡本和真；村上的入札談判窗口將於台灣時間23日上午6點截止，意味著其大聯盟落腳處可望今明明朗化。

MLB官網資深記者費恩桑德（Mark Feinsand）在社群平台X上透露，消息人士向他與白襪隨隊記者默金（Scott Merkin）證實，白襪正是目前「正在與村上宗隆進行談判的球隊之一」。

白襪在2024年賽季創下大聯盟史上最慘的單季121敗紀錄，不過上季戰績仍較前一年進步19場；進攻火力不足被視為球隊一大罩門，上賽季團隊長打率僅.373，全聯盟僅優於匹茲堡海盜，補進具備長打能力的左打重砲，正是白襪亟需強化的環節。

村上宗隆在2022年以56支全壘打勇奪日本職棒三冠王，展現驚人的長打火力，是聯盟最具代表性的重砲之一；儘管其三振率被部分球探視為隱憂，但憑藉左打的破壞力與年齡優勢，仍被評估擁有極高的成長上限。相較之下，岡本和真被認為是技術更成熟的打者，但潛力天花板可能略低於村上。

村上自2017年以選秀狀元身分加盟養樂多燕子，8個賽季累積246支全壘打，2度榮膺MVP、3度拿下全壘打王，是日本職棒最具指標性的強打者之一；多家美國媒體預測，他的合約總額有機會突破1億美元，若成真，將超越吉田正尚自2023起與紅襪簽下的5年9000萬美元合約，改寫NPB野手旅美合約的最高紀錄。