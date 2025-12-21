運動雲

想打經典賽為台灣而戰　費爾柴德獲守護者小聯盟合約

▲29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

克里夫蘭守護者21日正式宣布與外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）簽下一紙小聯盟合約，合約同時附帶非40人名單的大聯盟春訓邀請，為新賽季增添外野與右打深度。

29歲的費爾柴德，在今年季前曾表態，想為台灣出戰2026世界棒球經典賽，他擁有5個大聯盟賽季的出賽經驗，曾先後效力響尾蛇、水手、巨人、紅人與勇士等隊；其大聯盟生涯累積277場出賽，整體打擊成績為.223/.305/.384，上季短暫效力亞特蘭大勇士期間，他在28場比賽、55個打席中，繳出.216/.273/.333的表現。

費爾柴德在2024年效力辛辛那提紅人時迎來生涯代表作，單季出賽94場，創下多項個人新高，包括8支全壘打、30分打點、13次盜壘，以及1.0的bWAR，展現其兼具速度與防守彈性的價值。

然而，上季後半段他的職業生涯再度出現波折；勇士於7月21日將其指定讓渡，並在隔日交易至光芒，隨後因右側腹斜肌拉傷被放入10天傷兵名單，最終未再於該季重返大聯盟賽場。

守護者看中費爾柴德的右打能力與守備多樣性，他具備鎮守三個外野位置的經驗，至少能在體系中提供即戰力與深度補充；目前守護者40人名單中，右打者人數有限，費爾柴德的加入在結構上具有一定意義。

在外野人手充足、但右打選項相對稀缺的情況下，費爾柴德能否在春訓中脫穎而出，爭取一席大聯盟角色，將成為守護者春訓期間值得關注的焦點之一。

關鍵字： 費爾柴德、守護者

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

