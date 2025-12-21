運動雲

山本由伸奪榜首！2025大聯盟季後賽關鍵球員出爐　對手藍鳥多人入選

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據大聯盟官網與MLB Network評選，2025大聯盟季後賽從外卡戰一路激戰至世界大賽第7戰，場上誕生多名左右戰局的關鍵球員；其中以完成二連霸的洛杉磯道奇、一路闖進世界大賽的多倫多藍鳥，以及展現韌性的紐約洋基成為本次榜單的最大焦點。

在奪冠的道奇陣中，日籍投手山本由伸高居榜首；他在季後賽兩度投出完投勝，並在世界大賽第7戰中0日後援登板，助隊在延長賽封王，最終拿下世界大賽MVP，「二刀流」巨星大谷翔平（第3）同樣榜上有名，不僅多場開轟，也在關鍵戰役主投力繳好表現，完整展現超級球星價值，投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow，第10）則在先發與後援角色間切換自如，道奇在他出賽的季後賽全數獲勝，成為奪冠的重要拼圖。

多倫多藍鳥則堪稱榜單最大贏家，多名球員名列前10；剛完成超級合約的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，第2）在季後賽火力全開，長打與穩定輸出撐起藍鳥打線，內野手克萊門特克萊門特（Ernie Clement，第5）刷新單一季後賽安打數紀錄，成為最大黑馬。

外野手巴傑（Addison Barger，第6）在世界大賽轟出史上首支代打滿貫砲，一棒寫下歷史，斯普林格（George Springer，第7）則在帶傷情況下持續貢獻關鍵安打，展現領袖價值；菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage，第4）更在高張力舞台投出宰制力表現，成為藍鳥季後賽的意外驚喜。

紐約洋基隊長賈吉賈吉（Aaron Judge，第8）在主場迎來代表性季後賽時刻，分區賽擊出驚天追平3分砲，單系列賽打擊率高達.500，雖未能率隊走得更遠，仍為洋基寫下難得的正面季後賽篇章；西雅圖水手二壘手波蘭柯（Jorge Polanco）名列第9。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球多倫多藍鳥

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

