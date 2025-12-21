貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基休賽季最重要的自由球員目標之一貝林傑（Cody Bellinger），其合約行情近日出現關鍵轉折；先前盛傳貝林傑下一份合約可能開價高達4億美元，一度讓外界認為洋基幾乎無緣競逐，但最新消息顯示，這項傳聞已遭其經紀人正式否認，為洋基留下實質操作空間。

《富比士》資深記者Barry M. Bloom近日在社群平台X（前Twitter）透露，貝林傑的經紀人、知名合約操盤手波拉斯（Scott Boras）已親自要求他撤回相關說法，並直言該數字為「無稽之談」。

Bloom寫道：「波拉斯表示，我關於貝林傑要求4億美元的報導是『胡說八道』，並要求我撤回。」

Bloom接著補充：「基於我對他的極大尊重，以及我們數十年的交情，儘管我的消息來源非常可信，我仍將其視為已撤回。他並未給我一個替代的數字。」

該篇貼文隨即引發球迷熱議；有球迷在留言區質疑消息來源是否出現混淆，寫道：「你確定你的消息來源沒有把貝林傑和塔克（Kyle Tucker）搞混嗎？就算是像波拉斯這樣狡猾的人，也很難想像有人能面不改色的為貝林傑開價4億美元。」

隨著4億美元傳聞降溫，貝林傑的市場態勢也變得更加現實；消息指出，這個冬天已有多支大市場球隊表達高度興趣，其中包括洋基的同城對手紐約大都會，以及老東家洛杉磯道奇，被視為最具競爭力的潛在下家。

大都會近年以財力雄厚著稱，且在送走尼莫（Brandon Nimmo）後，外野戰力出現缺口；道奇方面，則始終對迎回曾效力過的貝林傑保持高度興趣。

儘管天價傳聞遭否認，貝林傑的實際要價依舊不低；YES Network記者柯瑞（Jack Curry）日前在《Hot Stove》節目中指出，目前仍未有球隊真正接近貝林傑的要價。

根據《The Athletic》公布的MLB自由球員大榜單，記者布里頓（Tim Britton）預測，貝林傑最終可能簽下一份7年、1億8200萬美元的合約；雖然金額依舊不菲，但相較於4億美元的傳聞，已屬合理區間。

此外，波拉斯被認為可能會等待另一位球星塔克先行簽約，再正式推動貝林傑的合約進程，這樣的策略也可能讓洋基陷入被動；洋基目前在貝林傑所守位置上，並未準備明確的高品質備案，而塔克在休賽季初期曾被視為潛在替代方案。

貝林傑將於2026年7月滿31歲，本季效力洋基期間，繳出打擊率.272、上壘率.334、長打率.480的成績，OPS為.814，累積29支全壘打、98分打點；防守端方面，他本季貢獻7次Outs Above Average（超過平均的出局數），排名聯盟第93百分位，展現高水準守備價值。

多方消息指出，貝林傑相當享受在洋基的打球環境，其父親也曾隨隊於2000年奪下世界大賽冠軍，情感連結不言而喻；然而，波拉斯一向以強硬談判風格聞名，相關人士普遍認為，最終決定仍將回歸合約年限與總額，個人情感因素恐難成為主導關鍵。