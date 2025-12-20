運動雲

高國豪解禁回歸關鍵時刻連續得分　帕塞獅、曾柏諭攜手捍衛攻城獅主場

▲▼新竹攻城獅高國豪、曾柏諭開心慶祝贏球。（圖／TPBL提供）

▲新竹攻城獅高國豪（左）、曾柏諭（右）開心慶祝贏球。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹御嵿攻城獅20日在主場迎戰福爾摩沙夢想家，處於連敗低潮的獅隊，上半場和夢想家打得難分難解，不過第3節靠著帕塞獅、曾柏諭內外開火逆轉超前，先前與自家兄弟鬧出鬥毆爭議、今天終於解禁的高國豪，在決勝節關鍵時刻挺身而出連拿4分，成功替球隊守住領先優勢，新秀劉丞勳再命中三分球添保險，終場獅隊就以90：85險勝夢想家止敗。

連兩季墊底的攻城獅本季發憤圖強，開季也一度取得一波3連勝，未料近期卻連4場吞敗，戰績也下滑，當家本土一哥高國豪還因和兄長互毆，事後告上法庭，還因此遭到聯盟禁賽。

考量事件已和解加上高國豪對相關暴力行為深具悔意，雖然還是祭出6萬元台幣罰款，還命他需完成至少20小時的公益服務，但仍讓他在今天球隊面對夢想家的賽事中回歸。

而高國豪此役先發出戰，首節就攜手德魯轟下14分，來訪的夢想家此役少了林俊吉、馬建豪，但開賽就點點開花，張宗憲、簡偉儒、霍爾曼也在節末開火，第1節打完成功取得26：25些微領先，次節攻城獅板凳洋將提傑4投3中、單節獨攬8分，和夢想家洋將湯普金斯對轟，上半場打完仍由夢想家以1分領先。

易籃後，攻城獅找到進攻節奏，洋將帕塞獅找到手感一人連拿6分，曾柏諭此時也跳出來連續在外線開火，之後比分雖然被兩度被夢想家追平，但節末蔡宸綱、盧冠軒先後在外線命中，盧冠軒更是投進壓哨三分球，幫助球隊帶著6分領先進入最末節。

關鍵決勝節，雙方在前半段依舊呈現拉鋸，不過高國豪在比賽還剩4分鐘時連續出手命中，加上曾柏諭上籃得手，劉丞勳再跳出來砍進三分球，幫助球隊將領先分數擴大到10分之多，最後成功在主場守住勝利，以5分之差擊敗夢想家，也中止連敗低潮。

攻城獅共5人得分達雙位數，帕塞獅拿14分，高國豪13分、2籃板、2助攻、2抄截，德魯和提傑各有11分。夢想家則是以霍爾曼的19分最高，湯普金斯18分次之，張宗憲替補拿15分，蔣淯安12分。

