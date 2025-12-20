運動雲

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

▲▼讀賣巨人啦啦隊 VENUS 首次台灣見面會，甫卸任的隊長伊藤RUUNA 擔任本次活動主持人，前隊長、現任中信兄弟啦啦隊的一字馬女神「菊池桃子」現身共舞，並於活動中公布 2026 年新隊長。（圖／記者李毓康攝）

▲讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會，甫卸任的隊長伊藤RUUNA擔任本次活動主持人，前隊長、現任中信兄弟啦啦隊的一字馬女神「菊池桃子」現身共舞，並於活動中公布2026年新隊長。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／台北報導

讀賣巨人啦啦隊VENUS在台北見面會舞台上正式公布2026年新任隊長，由2022年加入團隊的高坂咲舞（EMA）接下重任；在3位歷任隊長與台灣粉絲的共同見證下，EMA也首度分享自己對隊長傳承的體悟與未來期許。

高坂咲舞表示，自己加入VENUS時從未想過有朝一日會肩負隊長職責，儘管身分有所轉變，但她仍希望保持與所有成員並肩前行的心態，「繼續為巨人軍全力應援」，同時以隊長角色帶領團隊精進表現。

談及從前任隊長身上所承襲的精神，高坂咲舞細數3位前輩帶給她的重要影響；她形容前隊長菊池桃子對VENUS懷抱著強烈而熱血的愛，希望能將這份熱情深深銘刻在心；對於深受成員愛戴的Luna，她期許自己延續那份凝聚人心的力量，而Akiko則像母親般包容、傾聽並尊重每一位成員，讓她學會如何珍惜團隊中每個人的特質。

高坂咲舞最後也強調，未來將把3位前輩的精神視為珍貴的「接力棒」，在傳承VENUS傳統的同時，融入屬於自己的風格與色彩，帶領團隊迎向更成熟、也更具魅力的全新階段。

▲▼讀賣巨人啦啦隊 VENUS 首次台灣見面會，甫卸任的隊長伊藤RUUNA 擔任本次活動主持人，前隊長、現任中信兄弟啦啦隊的一字馬女神「菊池桃子」現身共舞，並於活動中公布 2026 年新隊長。（圖／記者李毓康攝）

▲▼讀賣巨人啦啦隊 VENUS 首次台灣見面會，甫卸任的隊長伊藤RUUNA 擔任本次活動主持人，前隊長、現任中信兄弟啦啦隊的一字馬女神「菊池桃子」現身共舞，並於活動中公布 2026 年新隊長。（圖／記者李毓康攝）

