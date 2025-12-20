運動雲

城市盃青少棒／松山代表睽違6年開胡　逛101開眼界、最愛大谷翔平

▲日本松山打者把握開局攻勢搶得先機，圖為今天獲得1保送的日淺蓮。（圖／台北市棒球協會提供）

▲日本松山打者把握開局攻勢搶得先機，圖為今天獲得1保送的日淺蓮。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年台北城市盃青少年棒球邀請賽20日於雙北三地同步開打，三重棒球場開幕戰上演「台日之戰」。上屆一勝未得的日本松山代表隊捲土重來，首戰以3比2險勝台南市崇明國中，拿下睽違近6年的賽會勝利。

松山隊開局即展現日式細膩球風，靠著2次觸身球與2次保送先馳得點，隊長高橋步真於第2局補上1分打點安打，前3局取得3比0領先。崇明國中則在松山先發投手福島颯馬退場後展開反攻，可惜未能把握滿壘機會，最終以1分之差飲恨。

松山代表隊由愛媛縣松山市內各校選拔組成，去年城市盃預賽3連敗，加上疫情期間停辦、未邀請外國球隊，上一回在城市盃贏球已是2019年12月22日對屏東縣鶴聲國中。該屆賽事松山最終以5比6不敵新北市二重國中，止步十六強。

賽後總教練藤本賢二給予球員的評價相當保守，「如果賽前準備能再更充分一點，我們應該可以更有餘裕地應對。」不過他在比賽中的調度相當靈活，甚至一度連換3名投手，「我對台灣選手有一定程度的了解，只要一個不小心，就很容易輸掉比賽。」

藤本也肯定先發投手福島颯馬的表現，認為他在開幕戰壓力下仍順利完成任務，是個好的開始，「這群孩子都還不到15歲，希望他們能藉由這次機會與台灣選手交流、學習，並以闖進十六強為目標。」

福島颯馬此役主投3.1局無失分拿下勝投，僅被敲1支安打，但也送出4次四死球。賽後他略顯自責地說：「今天壞球偏多，是對自己比較不滿意的地方，其他部分還可以。」

福島就讀於松山市立北条北中學，校園周邊多為農地、環境清幽。他分享首次來台的感受，「我們那邊比較偏鄉，第一次到台北覺得很都市、很熱鬧。昨天有去台北101走走，真的有種開眼界的感覺。」

外表看似酷酷的福島，被問到最快球速時先幽默地開玩笑說「150公里」，逗笑一旁隊友，隨後才補充，「其實沒有特別測過，大概130多公里吧。」至於欣賞的球員，他毫不猶豫點名MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平，「因為他很帥。」

