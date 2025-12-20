桑尼因ACL重傷返鄉動刀 李愷諺卻說他2個月後就回台灣

點評：新北國王禁區悍將桑尼，日前在東超賽事遭遇膝蓋十字韌帶斷裂嚴峻傷勢，國王球團18日宣布，桑尼決定返回家鄉約旦進行手術治療，國王20日在主場擊敗雲豹終結近期的3連敗，賽後談到少了桑尼確實是很大的損失，不過李愷諺卻在記者會上補充桑尼兩個月後可能就會回來台灣。

▲新北國王洋將桑尼。（圖／TPBL職籃提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

新北國王禁區悍將桑尼，日前在東超賽事遭遇膝蓋十字韌帶斷裂嚴峻傷勢，國王球團18日宣布，桑尼決定返回家鄉約旦進行手術治療，國王20日在主場擊敗雲豹終結近期的3連敗，代理教練洪志善賽後談到少了桑尼確實是很大的損失，不過李愷諺卻在記者會上補充桑尼兩個月後可能就會回來台灣。

國王桑尼本季表現亮眼，開季迄今出賽的5戰得分都有雙位數，最高還曾單場轟下36分，然而6日他在東亞超級籃球聯賽（EASL）對戰蒙古烏蘭巴托野馬之役，開賽僅55秒，他在一次快攻上籃時左膝出現不自然彎曲，當場痛苦倒地，最終由擔架抬離球場，賽後檢查確定是遭遇ACL撕裂重傷，國王球隊也宣布他將返回家鄉約旦接受手術治療。

▲國王內線大將桑尼返回約旦接受手術治療。（圖／國王提供）

在主場擊敗雲豹後，國王代理教練洪志善賽後出席記者會談到桑尼時表示，少了桑尼優異的得分能力，對球隊來說的確是很大的損失，「只能用現有的人選做出一些團隊的配合，他今年表現很穩定。不過我們在杰倫的加入後，也彌補了開季小洋將不穩的分數。但現在杰倫加入之後，相信可以補上一些。」

不過一起出席記者會的李愷諺，此時則跳出來補充，表示桑尼過了兩個月就會回來了，所以之後會跟大家一起。

對此，國王球團也做出回應，但僅表示桑尼在完成手術後，「有可能」會回來隨隊，並未給出肯定的答案，畢竟ACL撕裂粗估整體復健期可長達9-12個月甚至更久才能安全重返賽場，因此若桑尼真的歸隊恐怕也無法作為球員上場比賽。