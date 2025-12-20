不只是得分機器！國王新洋將杰倫連兩場飆高分　代理主帥點他最珍貴處

▲新北國王洋將杰倫。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

新北國王20日於新莊主場以22分之差擊敗強敵台啤永豐雲豹，其中新洋將杰倫（Jaylen Barford）一人豪取27分、7籃板、6助攻，賽後不僅代理總教練洪志善還有隊友李愷諺對他的表現都讚不絕口，連對手雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）也直呼他真的很難防守。

苦吞3連敗後，國王今在主場火力全開，全隊8人得分上雙、轟下125分，大比分擊敗強敵雲豹，還送給對手本季第一次連敗。

針對球隊在連敗後的轉變，代理教練洪志善賽後表示，此役獲勝的核心在於防守端的執行力，「球隊今天在攻防轉換與防守加壓上表現優異，且成功將全場失誤控制在12次，這是贏球的基礎。」對於接任教練職後與球員間的磨合，洪志善強調「信任」是關鍵，他選擇相信球員在各自位置上的發揮，而球員也以場上的執行力作為回報。

球員表現方面，本土主力李愷諺與林書緯皆對教練的調整給予高度肯定。李愷諺認為，經過這段時間的磨合，球隊終於打出了屬於國王的球風，這歸功於教練將每個球員放在最適合的位置；林書緯則提到，球隊整體的默契正持續提升，教練制定的防守計畫與進攻原則非常明確，讓球員在場上更具信心。

新洋將杰倫來台開箱首戰就已經轟下31分，此役又轟下27分，還繳出7籃板、6助攻的全能表現，談到杰倫快速融入，洪志善表示，雖然杰倫具備極強的個人得分能力，但最難能可貴的是他願意與本土球員溝通並分享球權。李愷諺也觀察到，杰倫在練球第一週就展現出卓越的適應力，今日近乎「大三元」的數據證明了他並非單打獨鬥的球員，而是能為團隊帶來正面化學反應的重要助力。

而雲豹總教練羅德爾教練賽後也特別提到杰倫真的非常難防守，「他在比賽中做了很多很棒的決定，他總是能找到傳球的空檔，自己能出手的空檔把握度也很好，真的是非常難防守的球員，我們之後也必須嘗試不同的方法來防守。」