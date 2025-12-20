史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

記者胡冠辰／台北報導

讀賣巨人官方啦啦隊VENUS隆重於今（12/20）在台北三創生活園區舉辦史上首次海外專場公演「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～1st Cheer!～）」；自1994年成立以來，這是VENUS首度以「全員陣容」、完整舞台形式踏出日本與海外粉絲正面相見，展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，具劃時代的意義。

▲讀賣巨人啦啦隊 VENUS 首次台灣見面會。（圖／記者李毓康攝，下同）



本次台北公演以 「和風｜歷史｜交流｜魅力｜驚喜」 五大主題打造舞台，凝聚VENUS 逾30年來累積的團隊風格與世界觀，帶給粉絲前所未有的驚喜體驗。

其中和風舞台結合全球知名日本動漫主題曲，包括鬼滅之刃、火影忍者、寶可夢、蠟筆小新、新世紀福音戰士、進擊巨人等。

讀賣巨人啦啦隊前隊長、現中信啦啦隊成員「菊池桃子」今也以特別嘉賓之姿到場支持，並與2024、2025隊長共同在舞台上全球首度公開發表「VENUS 2026年新隊長」，四代隊長同台的畫面在台灣舞台獨家展現！

活動中正式公布2026年新任隊長人選，由高坂咲舞EMA接下重任；談到成為VENUS新任隊長，EMA坦言，自己於2022年加入VENUS時，從未想過有朝一日會肩負隊長職責，「雖然現在多了一個隊長身份，但我的心態還是一樣，會繼續與其他成員努力為巨人軍加油，也會以隊長身份引領VENUS有更好表現。」

菊池桃子也特別以中文獻上祝福，「妳可以的，加油，恭喜！」活動最後，由VENUS與菊池桃子攜手帶來台日應援曲演出，為整場活動畫下圓滿句點。

菊池桃子在舞台致詞時表示，她認為讀賣巨人是日本強隊之一，因此啦啦隊當然也要最強；回想2023年當隊長期間，以高標準的個性帶領啦啦團隊更趨完美，期許新隊長帶領後進啦啦隊成員創造未來更美好的VENUS。