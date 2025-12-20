3連敗噩夢結束！國王土洋都秀恐怖飆分力、送雲豹本季首連敗

▲新北國王洋將杰倫輕鬆過人得分。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

新北國王20日在新莊主場迎戰台啤永豐雲豹，近期陷入連敗低潮的國王，在二、三節找到三分火力，兩節外線18投9中，第4節進行到一半就已經有6人得分雙位數、最後共有8人得分上雙。新洋將杰倫再度展現恐怖飆分火力，豪取27分7籃板6助攻，本土大將李愷諺三分球7投4中轟下全隊次高的19分，幫助國王最終以125比103贏球，成功在主場終結連敗低潮，還送給強敵雲豹本季首次連敗。

想在主場拚止敗，開賽國王就靠主力開啟攻勢，拉出7比0的猛攻，不過雲豹在洋將克羅馬以及一哥高錦緯合拿15分帶領下很快就逆轉超前，最後18秒靠著徐宏瑋的三分球，在首節打完取得28比26些微領先。

次節雲豹開節繼續開火，一度將比分稍微拉開到4分，不過國王終於找到手感，李愷諺攜手板凳出發的呂政儒，開啟飆分模式，拉出一波19比10的小高潮，加上節末林彥廷、蘇士軒也加入搶分行列，一度將領先分數拉開到雙位數，但雲豹有莊博元挺身而出，關鍵時刻連飆2顆三分球，才讓雙方分差又重回個位數，上半場打完國王以63比54領先。

▲新北國王李愷諺甩開台啤雲豹高錦緯防守。（圖／TPBL提供）

易籃後，國王靠著杰倫、沃許本攜手林書緯繼續擴大領先分差，單節再轟出31比23的比分，在第3節打完已經將領先分數擴大到15分之多。決勝節王皓吉開節就轟進兩顆三分球，高錦緯也跳出來得分，不過國王又有傑登、沃許本挺身而出，板凳出發的呂政儒也在外線命中，讓雙方分差來到20分之多，也讓比賽失去懸念，最終國王就以22分之差擊潰來訪的雲豹，終結3連敗。

國王共8人得分皆達雙位數，杰倫拿27分、7籃板、6助攻，李愷諺19分，沃許本14分、12籃板，林書緯16分，蘇士軒得11分，板凳出發的林彥廷有12分，呂政儒拿11分，傑登10分。雲豹部分，拿23分的克羅馬是全隊最高，高錦瑋14投僅4中拿12分，莊博元和麥卡洛各12分，米勒拿11分。