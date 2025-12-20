勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

▲勇士希爾德（Buddy Hield）與庫明加（Jonathan Kuminga），極有可能成為勇士換取大咖球星的籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士隊近期陷入掙扎，前役敗給太陽後，目前僅13勝15負的戰績暫居西區第9，面對戰績不如預期的現狀，美媒《Clutch Points》記者西格爾（Brett Siegel）與《Forbes》西德里（Evan Sidery）接連爆料指出，勇士管理層正積極探索多項交易方案。其中，本季表現下滑的射手希爾德（Buddy Hield）與逐漸淡出輪替的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），極有可能成為勇士換取大咖球星的籌碼。

勇士隊高齡化問題早就人盡皆知，但本季資深三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）頻因各種傷病輪流缺陣，在場上合體時間寥寥無幾，對戰績造成不小的打擊。

這讓希望能重新回到正軌的勇士團隊越來越焦慮，《Clutch Points》記者西格爾日前上節目時就透露，勇士管理層已經開始在尋找其他球員，「總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）和老闆拉卡柏（Joe Lacob）希望在行動上非常有侵略性，我可以很自信地說，他們在交易截止日期前絕對會有幾次動作，球隊能量一直很低，老將們感到沮喪，勇士此時此刻需要做出一些改變。」

而《Forbes》西德里20日稍早則是爆料，希爾德目前在隊上的上場時間已跌至職業生涯最低點，勇士隊正針對他在交易市場上的價值進行調查。種種跡象顯示，這位昔日神射手極大機率會在交易截止日前離開金州。

去年被交易去勇士的射手希爾德，原本被寄予填補外線火力的厚望，然而開季至今表現不如預期，希爾德出戰28場，場均僅拿7.9分、2.5籃板，更令人憂心的是，其招牌的三分球命中率下滑至32%，是NBA十年生涯來新低。

除了希爾德，勇士昔日重點培養的年輕前鋒庫明加，其處境也相當尷尬。庫明加本季場均雖有11.8分、6.2籃板，但投籃命中率僅43.1%，且近期疑似因戰術適應問題，已連續三場比賽被移出輪替陣容（DNP，未出賽），19日對戰太陽雖然獲得出賽機會，但跟希爾德一樣都是替補出賽，4節比賽上不到10分鐘。

西格爾在節目中指出，庫明加的交易限制將於明年1月16日正式解除，屆時他極有可能成為交易案中的核心角色，對於亟需即戰力的勇士而言，在庫明加尚未兌現天賦之前將其送出，換取能立即提供幫助的資深球星，已成為管理層的首選方案，在戰績與陣容深度的雙重壓力下，金州勇士在未來一個月的市場動向，無疑將成為全聯盟關注的焦點。