新北U18／「試看昧」氣氛佳！高雄市奪季軍平隊史　教頭盼再突破

▲新北U18，高雄市季軍。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽季軍戰20日登場，高雄市以4比1擊敗台北市，拿下季軍、追平隊史最佳成績。以普門高中為主體組成的高雄市隊，延續鋁棒聯賽的台語口號「試看昧」，展現強烈團隊氣勢。

高雄市首局就展開攻勢，廖子耀、江陳庭偉連續敲安後，馬佑嘉延續前一戰對新北藍的火熱手感，首打席就擊出二壘安打，一口氣送回2分。5局上陳韋帆再掃出二壘安打帶動另一波進攻，趁對方控球出現亂流，加上守備失誤，高雄市再添2分，拉開比分。

投手調度方面，高雄市共動用5名投手。先發投手黃子芫主投2局後退場，顏子宸接替2局，被敲1支安打，送出5次保送，失1分，仍收下勝投；巴亞勝．古歷來．拿魯吉安、孫耀斌與陳宥銘各投1局，聯手守住勝利。總教練石弘傑表示，「賽前就設定好，每一位投手都要上場。」

談到攻擊表現亮眼的馬佑嘉，石弘傑直言，「他在陣中打擊最穩定，擊球力道也很好，是我們球隊數一數二的打者。」在玉山盃縣市聯隊前，先以高雄市聯隊出征，石弘傑認為對球隊有正面幫助，「其實就是氛圍，大家覺得很新鮮，也會適應不同角色。像高苑的傅振閎在休息室很會帶動氣氛，普門比較少這種能夠鼓勵隊友的角色。」

儘管四強賽以1分之差惜敗新北藍，高雄市最終仍收下季軍、追平隊史最佳成績。石弘傑也勉勵球員，「這代表我們還有目標可以繼續突破。」