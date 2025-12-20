運動雲

>

新北U18／「試看昧」氣氛佳！高雄市奪季軍平隊史　教頭盼再突破

▲新北U18，高雄市季軍、馬佑嘉、顏子宸。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，高雄市季軍。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽季軍戰20日登場，高雄市以4比1擊敗台北市，拿下季軍、追平隊史最佳成績。以普門高中為主體組成的高雄市隊，延續鋁棒聯賽的台語口號「試看昧」，展現強烈團隊氣勢。

高雄市首局就展開攻勢，廖子耀、江陳庭偉連續敲安後，馬佑嘉延續前一戰對新北藍的火熱手感，首打席就擊出二壘安打，一口氣送回2分。5局上陳韋帆再掃出二壘安打帶動另一波進攻，趁對方控球出現亂流，加上守備失誤，高雄市再添2分，拉開比分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手調度方面，高雄市共動用5名投手。先發投手黃子芫主投2局後退場，顏子宸接替2局，被敲1支安打，送出5次保送，失1分，仍收下勝投；巴亞勝．古歷來．拿魯吉安、孫耀斌與陳宥銘各投1局，聯手守住勝利。總教練石弘傑表示，「賽前就設定好，每一位投手都要上場。」

談到攻擊表現亮眼的馬佑嘉，石弘傑直言，「他在陣中打擊最穩定，擊球力道也很好，是我們球隊數一數二的打者。」在玉山盃縣市聯隊前，先以高雄市聯隊出征，石弘傑認為對球隊有正面幫助，「其實就是氛圍，大家覺得很新鮮，也會適應不同角色。像高苑的傅振閎在休息室很會帶動氣氛，普門比較少這種能夠鼓勵隊友的角色。」

儘管四強賽以1分之差惜敗新北藍，高雄市最終仍收下季軍、追平隊史最佳成績。石弘傑也勉勵球員，「這代表我們還有目標可以繼續突破。」

關鍵字： 高雄市U18棒球季軍馬佑嘉新北邀請賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

道奇豪華稅再破紀錄！史上最高1.69億美元　連2年刷新聯盟新高

不給Karina牽手的男子！ 有女神陪玩還玩到哭XD

熱門新聞

「不可能只顧自己待遇」　林立更開心二軍宿舍換地點升級了

海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

曾豪駒開心王溢正回鍋助陣　看好林琨笙傳承捕手經驗

鄭宗哲遭DFA相較更令海盜球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

曾豪駒再掌桃猿兵符坦言思考一段時間　身兼中華隊教頭不擔心

最強「中鋒助攻王」誕生！　金塊約基奇超越天鉤賈霸成史上第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1比起合約　林立更在意二軍宿舍升級

2鄭宗哲遭DFA！

3林琨笙、王溢正加入二軍　曾總很開心

4鄭宗哲遭DFA相較更令海報球迷惋惜

5曾豪駒身兼2教頭　首度曝心聲！

最新新聞

1大谷最貴球員卡誕生！拍出9500萬台幣

2高雄市怪投顏子宸以高橋禮為目標

3臺北前哨戰！賽前早餐跑破萬人開跑創新高

4勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

5史崔姆9年後回歸皇家

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

【隔壁床的大E貓】探病自家貓貓 卻意外得到新的家人...暖哭了QQ

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366