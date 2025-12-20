鄭宗哲遭DFA相較更令海報球迷惋惜　美媒：守備出色打擊跟不上

▲鄭宗哲 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜隊完成洛爾（Brandon Lowe）交易後，也正式為40人名單「清空空間」，，代價則是向兩位曾被寄予厚望的年輕球員道別，將台灣好手鄭宗哲DFA，美媒《Rum Bunter》報導指出這項消息相較另一被DFA的好手更令球迷惋惜，守備出色，但打擊未能跟上。

匹茲堡海盜在完成三方交易、迎來洛爾、梅森・蒙哥馬利（Mason Montgomery）與曼古姆（Jake Mangum）後，名單壓力隨之浮現，球團因此指定外野手盧西亞諾（Marco Luciano）與內野手鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）為指定讓渡（DFA）。

《Rum Bunter》分析，盧西亞諾在匹茲堡的時間短到幾乎還沒站穩腳步。兩週前才被海盜從讓渡名單中撿回，屬於低風險嘗試。儘管他的原始長打火力始終受到肯定，但在3A層級與大聯盟始終無法穩定輸出，最終未能站穩腳步。相較之下，鄭宗哲的DFA對長期關注他的海盜球迷而言更顯惋惜。2019年自台灣簽約加盟、一度名列球團前10大新秀的他，終於在2025年迎來大聯盟初登場，卻未能把握機會，7打數無安打後便被下放回3A。

雖然鄭宗哲在二壘、游擊與三壘的防守表現依舊穩定，但打擊始終未能跟上腳步。從小聯盟履歷來看，他屬於高接觸率、低破壞力的型態，進攻容錯率極低。隨著海盜持續強化長打火力與中軸打線，僅具防守價值、缺乏進攻上限的工具人定位，也逐漸被視為可割捨的選項。

《Rum Bunter》認為，這次名單異動其實也反映出球隊整體的正向發展。兩年前，像盧西亞諾或鄭宗哲這樣的球員，可能會因為組織深度不足而被留下；但現在，海盜的40人名單變得「有價值」了。

在完成備受矚目的洛爾交易、持續進行戰力汰換後，球團選擇以實際需求與適配性為優先，而非名氣或過往的新秀光環，這些決定或許不輕鬆，也難免令人不捨，但對一支試圖真正向前邁進的球隊而言，卻是必要的取捨。

未來，盧西亞諾仍可能憑藉潛力背景吸引其他球隊關注，而鄭宗哲也有機會以守備型內野深度角色重新尋找舞台；對海盜而言，訊息已相當明確——名單位置重新變得珍貴，這正是球隊不再原地踏步的象徵。