新北U18／投手輪番壓制、杜翊澤關鍵清壘安　新北藍完封新竹市闖4強

▲新北藍晉級4強。（圖／賽會提供，下同）

記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽今（19日）進行關鍵8強賽，新竹市與新北藍正面交鋒，新北藍靠著前段局數有效串聯攻勢，加上投手群聯手壓制對手打線，最終以5比0完封新竹市，晉級4強。

本場比賽新竹市推派潘智謙先發，新北藍則由王銘賢掛帥；新北藍在1局下率先突破，胡辰睿、張乙安與曾聖安接連選到保送，搭配一次暴投送回三壘跑者，先馳得點取得1比0領先。

2局下新北藍再度掌握機會，連續四壞球保送形成滿壘，新竹市緊急更換投手李翊豪止血，但杜翊澤敲出二壘安打，一棒清回兩名跑者，新北藍將比分拉開至3比0。

3局下新北藍持續施壓，張乙安、曾聖恩與陳耀杰串聯安打，黃世堯適時敲出帶有打點的安打，再加上新竹市投手犯規送分，單局再添2分，比分擴大為5比0。

新竹市打線雖在4局上出現攻勢，吳家畯與孫凱宥敲安並獲得保送形成得點圈機會，但關鍵時刻無法延續火力留下殘壘；之後新北藍投手群接力登板，陳相偉、饒又語等人輪番上陣，穩定壓制新竹市反攻。

7局上新竹市最後反撲，王奕紳敲出安打試圖延續戰線，但饒又語穩住陣腳，連續解決後續打者成功關門，替新北藍守住勝果，順利挺進賽會4強。

關鍵字： 新北U18棒球邀請賽、棒球、新竹市、新北藍

