Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲第6屆經典賽日本轉播權由Netflix獨家取得，47場比賽全面線上播出，電視台未安排轉播。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

明年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），日本觀眾將面臨前所未有的收視變革。大型串流平台Netflix取得日本地區獨家播映權，傳統電視台不僅無法直播，連錄播也未納入播出規畫，引發日本球迷譁然。外界普遍認為，這項轉變與「大谷翔平效應」密切相關。

47場全數線上播　地面電視沒有任何播出計畫

日本媒體《Sponichi Annex》報導，Netflix於17日正式宣布，將以即時直播與隨選點播方式，完整呈現本屆經典賽全部47場比賽；反觀地面無線電視，目前並無任何轉播安排，象徵日本棒球轉播正式進入串流主導時代。

Netflix內容副總裁坂本和隆表示，希望透過經典賽大幅改變體育賽事的觀看方式，不只鎖定年輕族群，也期盼吸引原本未必關注棒球的一般觀眾。平台並計畫與地方政府合作，在「侍JAPAN」球員的出身地舉辦戶外轉播活動。

轉播權繞過讀賣新聞社

讀賣新聞社指出，2023年上一屆經典賽，WBCI曾透過讀賣新聞社將轉播權分配給多家民營電視台，使地面電視得以直播；但本屆賽事，WBCI直接將包含東京分組在內的日本播出權交由Netflix，顯示策略出現明顯轉向。

專家分析：關鍵就是「大谷翔平」

日本體育媒體《Sports Graphic Number》引述前洋基隊口譯、熟悉MLB運作的Kota分析，主辦方評估大谷翔平帶動的棒球熱潮正處巔峰，這樣的球員未來幾乎不可能再出現，因此選擇在當下將商業價值最大化。

Kota指出，日本是「大谷效應」最能發揮收益的市場。今年3月道奇與小熊隊在東京巨蛋舉辦開幕系列賽期間，日本球迷搶購周邊商品的熱度，連轉播團隊都大感震撼。

上一屆經典賽成分水嶺　收益全面創新高

2023年經典賽，日本隊在決賽擊敗美國，大谷翔平三振楚勞特奪冠的畫面，被視為賽史經典。根據MLB數據，該屆賽事總收益達9000萬至1億美元，觀眾人數、商品銷售與贊助收入全面刷新紀錄。

相關人士透露，上一屆經典賽日本轉播費約30億日圓，本屆Netflix支付金額高達150億日圓。Kota直言，從商業角度來看，這樣的選擇「幾乎沒有懸念」。

東京只辦預賽　8強後全數移師美國

第6屆經典賽東京僅舉辦預賽，所有晉級8強的球隊都將前往美國邁阿密。Kota分析，MLB希望降低球員傷病風險，也有利於頂尖球員狀態調整；至於日本，在已取得高額轉播收益後，主辦方或許認為承擔初期賽事已足夠。

