新北U18／林詩翔表弟汪昆峰6局僅失1分　臺東縣7比1勝屏東闖8強

▲林詩翔表弟汪昆峰。（圖／協會提供）



記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽今（18日）在新莊棒球場上演強強大戰，由臺東縣對決屏東縣；臺東縣此役在投打兩端表現穩定，先發投手汪昆峰主投6局僅失1分，搭配打線中後段關鍵串聯，最終以7比1擊敗屏東，順利挺進賽會8強。

屏東縣首局率先展開攻勢，楊翰威、邱孝一與陳于凱接連上壘後，任以誠適時敲出安打送回分數，助隊1比0先馳得點；不過臺東縣很快在1局下有所回應，黃靖哲敲安後成功盜壘，隨後楊益擊出帶有1分打點的安打，將比分扳成1比1平手。

比賽關鍵轉折出現在3局下，臺東縣在林宗賓擊出內野安打後，屏東縣防線發生牽制與回傳連續失誤，讓跑者一口氣連跑三個壘包回本壘得分，臺東2比1反超戰局；此後汪昆峰逐漸掌控比賽節奏，連續送出3上3下半局壓制屏東打線，未再讓對手形成有效攻勢。

5局下臺東擴大領先差距，楊益獲得敬遠後，湯宇哲遭觸身球保送形成滿壘，林昱容隨即敲安送回1分，接著李彥霆再選到四壞球保送擠回1分，將比分拉開至4比1。

6局下臺東火力全開，黃靖哲、林宗賓相繼擊出三壘安打，各貢獻1分打點，加上捕逸再添分數，單局攻下3分，比分來到7比1，提前奠定勝基。

汪昆峰此役主投6局用球數80球，送出6次三振僅失1分，展現壓制力，值得一提的是，汪昆峰是CPBL台鋼雄鷹終結者林詩翔的表弟，引起討論；7局上臺東縣換投吳秉軒關門，順利守成。