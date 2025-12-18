WBC日本隊連霸藍圖成形　大谷、山本領銜集結史上最強投手陣

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，日本代表「侍JAPAN」力拚二連霸，投手戰力輪廓也逐漸清晰。繼大谷翔平與山本由伸表態參賽意願後，日媒進一步披露，大聯盟投手群最終候選名單已大致底定，包括今永昇太、菅野智之、菊池雄星、千賀滉大與松井裕樹等人皆名列其中，日本隊有望集結史上最豪華的投手陣容迎戰各國強敵。

道奇日籍強投山本由伸日前出席「日本職業運動大賞」頒獎典禮時，談到明年WBC直言「如果狀況允許，應該能夠出賽」，對出賽持開放態度。山本在大聯盟第2個球季表現亮眼，本季出賽30場拿下12勝8敗、防禦率2.49，世界大賽更貢獻3勝並榮獲MVP，狀態與地位無庸置疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除山本之外，日媒引述美國球界人士說法指出，多名旅美投手在身體與合約層面並未出現參賽障礙。小熊左投今永昇太、自由球員身分的菅野智之、效力天使的菊池雄星、大都會強投千賀滉大，以及教士後援松井裕樹，皆被列為最終候選名單，僅待與所屬球團及經紀人完成最後協調。



相較之下，道奇投手佐佐木朗希預計不會參戰；而透過入札制度尋求旅美的西武投手今井達也，辭退WBC的可能性也相當高。

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

侍JAPAN總教練井端弘和日前已透露名單規劃方向，預計帶15名投手、3名捕手與12名野手出征，並採取「短局數輪值」策略，透過頻繁調度降低單一投手負擔，在比賽後段銜接能投1局的投手完成比賽。他強調，希望在對手打線尚未完全適應前完成換投，發揮日本投手群的最大優勢。

若上述旅美投手順利成行，松井將是生涯第3度參賽，今永為第2屆，菅野與千賀則是自2017年後再度披上國家隊戰袍，菊池則有望迎來生涯首度WBC。加上大谷翔平是否能以投手身分登板仍待觀察，日本隊不僅經驗值充足，也因長期適應大聯盟的投球時鐘與PitchCom制度，在賽制轉換上具備優勢。

過去單屆WBC最多大聯盟球員參戰的紀錄為5人，日本隊在本屆賽事極有機會刷新紀錄。面對美國、多明尼加等勁旅紛紛集結頂級大聯盟戰力，日本代表隊也正以「史上最強投手陣」為核心，全力朝世界棒球經典賽二連霸目標邁進。