曾子祐日媒專訪暢談西武秋訓經驗 難忘深夜便利商店互動

▲曾子祐。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，中華隊首戰將對上日本武士隊。台鋼雄鷹年輕內野手曾子祐接受日本媒體《Full-Count》專訪，暢談赴日參與西武獅秋季訓練營的收穫與成長，也分享對日本棒球文化的深刻印象。

曾子祐在2022年選秀會以首輪之姿加盟台鋼雄鷹，隨著球隊於2024年正式加入一軍賽事，他迅速站穩「第一棒、游擊手」位置，繳出打擊率0.270的成績，並榮膺年度新人王。本季持續展現穩定度，在120場比賽中出賽116場，打擊率0.273，逐漸成為球隊攻守兩端的關鍵戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接受日媒專訪時，曾子祐回顧參加西武獅秋訓的經驗，直言那是一段「非常珍貴的學習時光」。他指出，與台灣秋訓相比，日本訓練內容更貼近實戰，「西武訓練營中安排了多場隊內對抗賽，後半段還有與其他球隊的比賽，讓我感受到不同的節奏與強度。」

談到守備，他對日本球員的細節要求印象深刻，「腳步移動、反應速度都非常到位，整體節奏又快又準，會讓人產生必須跟上的壓力。」他也特別提到西武內野手外崎修汰，即使身為資深球員，練習時仍全力以赴，讓他深受刺激。

環境方面，他感受到的差異同樣明顯，其中最讓他驚訝的是「飲食」。他表示，「球隊有營養師，會依照每位選手的需求設計餐點，不論營養均衡或種類都非常齊全，有種『邊吃邊變強』的感覺。」他也透露，自己在訓練營期間體重有所增加，這也成為本季能維持良好狀態的關鍵之一。

此外，與西武球員的交流也成為難忘回憶。「第一天晚上，蛭間拓哉選手帶我去便利商店，還問我『有沒有想吃的？』，幫我買了很多東西。」曾子祐笑著分享。

在異國他鄉感受到的溫暖互動，讓他對日本產生更深的親近感，「我很想去看看日本各地的球場。國中時曾去過東京巨蛋，下一個想去的地方是ES CON FIELD（北海道新球場）。」

隨著WBC即將開打，曾子祐表示，希望能把在日本學到的經驗帶回台灣，持續精進自我，「如果有機會站上國際賽場，希望能成為中華隊的助力。