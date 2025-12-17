運動雲

對戰不敗紀錄遭改寫！周天成年終賽首戰不敵奈良岡功大

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州盛大開戰，台灣男單一哥周天成首戰碰上日本一哥、「磨王」奈良岡功大，碰上過去對戰交手自己從沒有輸過的奈良岡，周天成這次卻陷入苦戰，最後歷經將近1小時的苦戰，以17比21、18比21直落二輸球，無緣在小組賽開胡、也吞下對戰首敗。

世界排名第6的周天成本季表現穩定，巡迴賽有8站打入4強，北極公開賽封王，印尼公開賽、台北公開賽也都拿下亞軍，這次年終賽他與奈良岡功大、石宇奇以及李詩灃同組，首戰就碰上奈良岡功大，不過雙方5度碰頭通通都由小天贏得勝利。

開賽奈良岡功大就火力全開拉出7比2攻勢，周天成雖然陷入落後，但還是穩紮穩打，在技術暫停前追到9比11，然而奈良岡功大表現依舊穩定，即使兩度被小天追到僅剩1分差，仍然能把握住領先，打到19比17時直接連拿2分，以21比17搶下首局。

次局回來，周天成重整旗鼓，從開賽就拉出10比2的猛攻，進入技術暫停前也仍握有7分領先，未料暫停過後，奈良岡功大展開反攻，一波11比4的小高潮後，直接追成15比15，接下來雙方歷經幾度領先互換，又戰成18比18平手，然而奈良岡功大連拿3分，還是帶走了最後的勝利，不僅成功在小組賽取得開門紅，也讓小天吞下對戰首敗。

對戰不敗紀錄遭改寫！周天成年終賽首戰不敵奈良岡功大

