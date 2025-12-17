不曬太陽還能吹冷氣？地板滾球好手塗煜鈞誓言「滾」向亞帕運

▲台灣地板滾球選手塗煜鈞。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

現年16歲的台灣地板滾球好手塗煜鈞，雖患有因粒線體病變導致動作發展遲緩的罕見疾病，卻不改其熱愛運動且樂觀的個性。日前他首度參加於杜拜舉行的亞洲帕拉青年運動會（亞帕青運），雖然獲得第9名無緣獎牌，但他將這段國際賽經驗視為動力，誓言持續精進，並將目標鎖定明年的世界青年錦標賽及長遠的洛杉磯帕運

塗煜鈞分享，當初是在網路上搜尋到地板滾球的相關資訊，進而開始接觸這項運動。他幽默地提到，一開始會被吸引，是因為地板滾球在室內進行，「可以不用曬太陽、還能吹冷氣」。雖然起初是將其當作興趣，但後來漸漸轉向專業選手的模式，對他而言就像是「工作」一樣需要投入。

地板滾球最吸引他的地方，是可以與來自不同國家、背景的對手同場競技並結交好友，這成為他堅持練習至今的動力之一。練習地板滾球已屆三年，塗煜鈞坦言，訓練過程中最大的挑戰與最困難的地方其實在於「心境」。他認為情緒波動會直接影響投球表現，因此心理素質的磨練至關重要。

這次亞帕青運讓他見識過世界各地的頂尖好手後，塗煜鈞深刻感受到自己仍有進步空間，他將未來的能力加強鎖定在提升「基本功」，特別是針對不同球路與落點的控制，希望能打下更紮實的基礎，以應對高強度的國際賽事。

而在追夢道路上，家人是塗煜鈞最強大的後盾。他提到媽媽是他最好的夥伴，除了陪伴出國，在戰術討論與心理建設上也給予極大支持；而哥哥雖然平時互動幽默，但也以自己的方式默默為他加油打氣。

對於未來，塗煜鈞展現強烈企圖心。他計畫明年赴土耳其參賽，並將短期首要目標鎖定在名古屋亞帕運。長遠而言，他希望能一步步登上更大的國際舞台，最終目標瞄準洛杉磯帕運，爭取最佳成績。