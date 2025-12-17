運動雲

新北U18／楊曜丞關門152公里刷新最速！　新北藍挺進8強

▲楊曜丞。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽，衛冕軍新北藍17日對戰屏東縣，以3比1獲勝，並以分組第一之姿晉級8強。高二投手楊曜丞在最後一局登板，最快球速飆到152公里，成為全場焦點。

屏東縣在2局下靠著柯敬賢的弟弟柯敬哲適時安打先馳得點。新北藍3局上展開反攻，許子彥敲出安打追平比數；4局上杜翊澤擊出安打後，曾聖恩遭觸身球保送上壘，隨後黃世堯掃出2打點安打，一舉超前為3比1，奠定勝基。黃世堯連兩戰都在關鍵時刻建功，成為致勝功臣。

新北藍此役採取投手車輪戰，饒又語先發投2.1局，被敲3支安打失1分；羅于晏中繼2.2局，送出2次三振；左投吳昊翔後援1局，演出3上3下，奪2K，最快球速飆到148公里，刷新個人最速。楊曜丞則在最後1局登板，投出1次觸身球保送、送出1K，無失分，最快球速152公里，不僅突破玉山盃四強賽時的150公里，也再度改寫個人最速紀錄。

新北藍總教練楊孝承表示，此戰主要讓幾名投手重新踩上投手丘，因為他們在首戰後都尚未登板，藉此為後續賽事與決賽階段做準備。他也提到，今天登板的投手中，除了羅于晏是高三，其餘皆為高二球員，近期與運動科學團隊合作的成效逐漸顯現，投手群球速持續突破，同時也延續周宗志教練過去在穀保家商的指導方式，平時下午也會協助指導投手。

關鍵字： 新北藍U18棒球楊曜丞黃世堯屏東縣

