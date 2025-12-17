數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

協助台灣奪下世界12強棒球賽冠軍的22歲左投林昱珉，今年在亞利桑那響尾蛇3A層級卻陷入低潮，整季防禦率突破6，近期美國數據網站《Fangraphs》發布響尾蛇農場前56名新秀分析，林昱珉排名第35名，評價較過去有所落差。

《Fangraphs》指出，林昱珉過去一度被視為具備中段輪值潛力的先發人選，但投球精準度始終未能達到支撐該定位的水準。目前僅有40評分的速球，加上低於平均的控球能力，使得其變化球的整體效益受到限制。

分析進一步提到，林昱珉雖擁有不錯的身體控制能力，但投球動作冗長且複雜，包含大量連續動作，導致出手重複性不足，也影響其攻擊好球帶角落的能力。這樣的特性，對於球速多落在90英里上下、且缺乏足夠下沉效果的速球而言，並非理想搭配。

在球種方面，林昱珉的曲球因旋轉數高、軌跡緊實，獲得相對正面評價；滑球則屬於平均水準，若搭配得宜，仍具備製造揮空的能力。變速球被視為最具提升空間的球種，偶有高於平均的表現，但穩定性仍待加強。

整體而言，《Fangraphs》評估，若林昱珉能將控球能力提升至高於目前預期的水準，仍存在輪值後段的發展空間；以現階段來看，其定位較接近低順位先發或投手深度選項。