運動雲

>

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

協助台灣奪下世界12強棒球賽冠軍的22歲左投林昱珉，今年在亞利桑那響尾蛇3A層級卻陷入低潮，整季防禦率突破6，近期美國數據網站《Fangraphs》發布響尾蛇農場前56名新秀分析，林昱珉排名第35名，評價較過去有所落差。

《Fangraphs》指出，林昱珉過去一度被視為具備中段輪值潛力的先發人選，但投球精準度始終未能達到支撐該定位的水準。目前僅有40評分的速球，加上低於平均的控球能力，使得其變化球的整體效益受到限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析進一步提到，林昱珉雖擁有不錯的身體控制能力，但投球動作冗長且複雜，包含大量連續動作，導致出手重複性不足，也影響其攻擊好球帶角落的能力。這樣的特性，對於球速多落在90英里上下、且缺乏足夠下沉效果的速球而言，並非理想搭配。

在球種方面，林昱珉的曲球因旋轉數高、軌跡緊實，獲得相對正面評價；滑球則屬於平均水準，若搭配得宜，仍具備製造揮空的能力。變速球被視為最具提升空間的球種，偶有高於平均的表現，但穩定性仍待加強。

整體而言，《Fangraphs》評估，若林昱珉能將控球能力提升至高於目前預期的水準，仍存在輪值後段的發展空間；以現階段來看，其定位較接近低順位先發或投手深度選項。

關鍵字： MLB亞利桑那響尾蛇林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

熱門新聞

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

2台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

3前台鋼洋投石萬金突退休轉任經紀人

4威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

5WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

最新新聞

1數據低潮！美媒解析林昱珉評價轉變

2宰制新人聯盟　美媒分析柯敬賢

3魔鷹2026拚中職全壘打王三連霸

4告贏前東家！姆巴佩討回6000萬歐元

5小熊簽回38歲提爾巴

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366