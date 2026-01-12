告別保守經營！布雷格曼降臨芝加哥　小熊內野瞬間升級

▲布雷格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊在今年休賽季終於按下加速鍵，除了日前透過交易自馬林魚換回先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）後，昨（11日）再以5年1億7500萬美元的天價合約，成功簽下頂級三壘手布雷格曼（Alex Bregman），不僅補齊最迫切的進攻缺口，也正式宣告球隊擺脫多年「保守經營」形象，重返大市場強權行列。

布雷格曼這筆簽約之所以引發高度關注，關鍵在於「象徵意義」遠大於帳面數字；事實上，小熊早在一年前布雷格曼首次成為自由球員時，就曾展現高度興趣，卻始終未能說服他點頭，最終讓他轉投波士頓紅襪，簽下一紙附帶跳脫條款的短期高薪合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，一年後情勢丕變；紅襪在將長年看板球星迪佛斯（Rafael Devers）交易至舊金山巨人後，等同宣示以布雷格曼為球隊核心，卻最終仍未能完成續約，讓小熊得以趁勢而起，完成這筆被外界形容為「休賽季重拳」的簽約。

值得注意的是，這份合約不含任何跳脫條款，並附帶完整不可交易條款，顯示布雷格曼與經紀人波拉斯（Scott Boras）已不再追求短期操作，而是選擇將生涯黃金後段完全交付給芝加哥。

從戰力面來看，布雷格曼的到來，讓小熊內野配置瞬間升級；未來他將與游擊手史旺森（Dansby Swanson）鎮守左半邊內野，搭配剛繳出生涯年表現的二壘手霍納（Nico Hoerner）與一壘手布希（Michael Busch），小熊有本錢被視為全大聯盟最完整、最具深度的內野防線之一。

唯一的變數在於霍納的合約狀態，這位攻守俱佳的二壘手，預計將於明年冬天成為自由球員，這也讓小熊管理層面臨抉擇：是選擇維持現況，享受短期「豪華內野」紅利；抑或提前透過交易補強外野戰力；甚至進一步投入資源，嘗試完成延長合約，徹底鞏固內野核心。

無論選擇哪一條路線，可以確定的是，布雷格曼將是未來數年小熊建隊的基石人物，而新秀蕭（Matt Shaw）的角色定位，也將隨之調整，成為球隊操作彈性的關鍵棋子。

不可否認，任何一筆給予接近30歲後段球員的長期合約，勢必伴隨風險；但對於一支應該以爭奪冠軍為首要目標的球隊而言，小熊選擇承擔未來的不確定性，換取當下戰力最大化，正是豪門球隊該有的決斷。

布雷格曼不只是技術全面的三壘手，更是一名多次站上季後賽舞台、擁有冠軍經驗的領袖型球員；他的進攻成熟度、關鍵時刻穩定性與防守價值，正是小熊過去幾年最欠缺的拼圖。