「體育不能成為遮羞布」　英議員籲比照俄羅斯禁美國參加世界盃

▲Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日前美國對委內瑞拉發動突襲式軍事行動，引發國際社會高度關注；此次行動中，美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，並傳出造成平民傷亡，死亡人數累計約百人，此舉不僅在政治與外交層面掀起爭議，也延燒至國際體育舞台。

英國《每日鏡報》指出，隨著2026年世界盃即將登場，美國身為主辦國之一，是否仍具備參賽正當性，已在英國政壇引發討論；多名英國國會議員主張，國際體育組織應對美國採取與俄羅斯相同標準，暫停其參與世界盃等大型國際賽事。

英國跨黨派團體成員里許曼（Brian Leishman）議員直言，國際體育必須維持原則與一致性；他表示，此次行動本質上是對主權國家的侵略行為，並涉及對一國元首的非法拘押，已構成明確的國際法違反。

里許曼強調，自己對馬杜洛政權立場批判，但即便如此，仍不能接受以任何理由踐踏國際法。

他指出，俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到國際體育全面禁賽，若標準不一，將嚴重損害體育組織的公信力；國際足總（FIFA）長期宣稱體育不應介入政治，但實際作為卻屢遭質疑，更凸顯制度上的矛盾。

由里許曼等人提出的共同動議中也明確指出，國際體育賽事不應成為合理化強權違反國際法的工具，否則將使體育精神淪為政治操作的附庸。

值得注意的是，美國今年3月將舉辦世界棒球經典賽（WBC），夏季則迎來與墨西哥、加拿大共同主辦的2026年世界盃；在軍事行動引發爭議的背景下，美國是否仍應持續參與或主辦國際體育賽事，也成為全球體壇與政界關注的焦點。