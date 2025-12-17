宰制新人聯盟後的下一步？　美媒分析道奇農場第23柯敬賢

▲柯敬賢。（圖／記者楊舒帆攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇19歲台灣新星柯敬賢，今年迎來旅美生涯首個完整賽季，在新人聯盟層級繳出宰制級表現，季末也獲得升上1A的機會，成為道奇農場體系中備受關注的年輕野手之一，近期美國數據網站《Fangraphs》發布道奇農場前52名新秀分析，柯敬賢名列第23名，在眾多潛力股中占有一席之地。

回顧2025年球季，柯敬賢於亞利桑那新人聯盟複合球場出賽期間，繳出.367/.487/.539的打擊三圍。以年僅18歲（賽季期間）的年齡條件，以及具備一定機動性、能夠支援外野多個位置的身體素質而言，帳面成績確實相當亮眼，也為他爭取到層級提升的機會。

不過，《Fangraphs》在球探分析中亦提醒，該層級數據的解讀必須保持高度審慎，報告指出，亞利桑那複合球場的比賽環境，與其他小聯盟層級存在顯著差異，內野場地偏硬，使得原本例行的滾地球更容易形成安打；防守端處理不穩，高飛球與高彈跳球在烈日下的失誤情形亦不罕見，進而推升整體進攻數據，連帶影響安打與失誤的判定品質。

從技術面來看，分析指出，柯敬賢的揮棒風格相對保守，經常以削擊或反方向擊球完成打擊，而在適合轉身拉打、全力發揮力量的時機，侵略性仍有提升空間，其安打內容中，有相當比例來自輕推至左外野的擊球型態，這類擊球在面對更高層級、球質與控球更成熟的投手時，能否延續效果，仍有待後續觀察。

考量其身材條件與手臂槓桿長度，柯敬賢的揮棒實際上並不冗長，但球探報告也指出，他目前仍面臨甜蜜點不易穩定進入好球帶上半部的問題。整體而言，他具備可投射的長打潛力，但在實戰中能否穩定轉化為長打輸出，仍存在一定變數。

該網站評估認為，柯敬賢擁有良好的身材與力量基礎，打擊策略的雛形已逐漸成形，防守端在角落外野位置上，有機會達到平均水準。現階段發展輪廓，仍較接近定位彈性的過渡型或分工型球員，未來能否朝固定先發主力邁進，仍需透過層級提升後的對抗品質，持續接受考驗。