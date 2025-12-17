村上宗隆談判期限倒數　美媒點名4隊最具適配性、3大FA成關鍵變數

▲村上宗隆 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力東京養樂多燕子、透過入札制度挑戰大聯盟的日本強打村上宗隆，與MLB球團的交涉期限即將截止，隨著時程進入倒數，美國《USA Today》點名4支最適合村上的潛在球隊，並指出多名重量級自由球員的動向，恐將左右村上的市場走向。

《USA Today》分析指出，村上具備三壘與一壘守備能力，但一壘可能是最理想定位，在全面指定打擊制度下，角落內野手實際上有更多融入打線的空間。

該報並預估，村上的合約總額勢必將大幅超過1億美元，並以2023年與紅襪簽下5年9000萬美元合約的吉田正尚作為參考，顯示村上的市場行情仍有上修空間。

報導指出，市場近期的動向也釋放出積極訊號，包括多支球隊持續評估長打型野手補強，顯示自由市場仍有充足資金可供運用，這對村上的談判前景形成支撐。

在潛在落腳處方面，《USA Today》點名大都會、紅襪、小熊、藍鳥為最具適配性的4支球隊。 大都會方面，報導認為，球團高層強調陣容深度與彈性運用的建隊理念，與村上的多功能性高度契合，能在不壓縮既有核心的情況下，順利將其納入戰力布局。

紅襪則被點出仍需要補進關鍵長打火力，儘管球團是否會優先處理其他內野補強仍待觀察，但文章直言，村上若披上紅襪戰袍，確實存在合理的戰術與陣容想像空間。

小熊方面，報導形容球團正面臨重要抉擇，若既定的內野補強方案未能成真，村上可直接以指定打擊身分進入打線，成為瑞格利球場的新火力核心。

至於藍鳥，文章指出，村上的加入將為既有陣容帶來更多調度彈性，不僅可強化內野，也有助於球隊未來世代交替，特別是在多名資深球員占據打線的情況下，其年輕化效應備受看好。

報導同時提醒，村上的去向並非單一因素決定，包括塔克（Kyle Tucker）、布萊格曼（Alex Bregman）與比薛特（Bo Bichette）等頂級自由球員的市場動態，都可能影響有意爭取村上的球隊策略，目前上述球員的談判進展仍相對保守，也讓村上的最終歸屬增添更多變數。

隨著交涉期限逼近，村上宗隆的動向勢必成為今冬自由市場最受關注的焦點之一，其最終落腳處，恐將牽動多支球隊的整體布局。