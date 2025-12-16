曾豪駒執教桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

運動雲

▲▼ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會，中職會長蔡其昌（右三）、中華棒協理事長辜仲諒（右四）。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒樂天桃猿15日宣布由曾豪駒回任總教練，也讓他同時身兼經典賽中華隊總教練，引發外界關注是否出現角色衝突。對此，中華職棒聯盟會長、同時也是中華隊領隊的蔡其昌強調，國家隊備戰進度一切依照原訂計畫進行，目前並未構成問題。

蔡其昌表示，相關消息才剛公布，也未接獲樂天球團對曾豪駒擔任國家隊總教練的反對意見，「我不覺得這是一個問題，總教練已經選定，集訓時間也公布了，就應該照計畫往下走。」他指出，當初選任曾豪駒時，對方也並非樂天總教練，一路以來國家隊運作都很順利，「他也已經選好43人集訓大名單，一定有他自己的作戰節奏和方法。」

談到國家隊整體規劃，蔡其昌回顧近年備戰模式，從世界12強賽前邀請捷克國家隊來台交流，到今年初經典賽資格賽前與KBO韓國職棒樂天巨人隊進行熱身賽，明年2月則將迎來日本職棒北海道日本火腿鬥士隊與福岡軟銀鷹隊來台交流。他特別感謝賽事主辦單位、棒協理事長辜仲諒以及中國信託的大力協助，「本來聯盟還在苦惱要找誰來打交流賽，謝謝他們事先把前置作業都完成，讓聯盟省下很多負擔。」

蔡其昌也坦言，籌辦國際交流賽對聯盟而言負擔相當大，若還要同時兵分兩路準備國家隊與賽事安排，壓力更重，「能邀請日本職棒一軍球隊來台交流，相信對教練團在掌握選手狀況、隊形安排與實戰演練上，都會有很大幫助。」

曾豪駒目前仍在美國進修，而在今（16）日舉行的「2026台日棒球國際交流賽」記者會上，蔡其昌再次被問到國家隊運作情況，他重申：「選總教練時不會去預測之後所有局面，國家隊仍舊照原本規劃與計畫走，樂天球團目前也沒有反映任何問題，現階段應該不會是問題。」

隨著中華隊明年啟程赴日進行官辦熱身賽前，能先在台灣接連與軟銀鷹及日本火腿交手，蔡其昌也再次表達感謝，並期待透過高強度的交流賽，協助教練團與選手在正式國際賽前做好萬全準備。

