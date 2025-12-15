亞帕青中華隊13金寫歷史最佳！李洋：持續優化運動環境

▲代表團為表示對運動部支持的感謝，由游泳競賽奪金的葉豐源(右2)、吳俊佑(右1)選手與田徑姚宥米(左1)選手、桌球蘇晉賢(左2)贈與簽名會旗給運動部部長李洋。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（下稱亞帕青）代表團於12月14日帶著13金14銀13銅的佳績榮耀返國，運動部今（15）日特別舉辦返國餐會，慰勉選手的精彩表現及後勤支援團隊的辛勞，運動部李洋部長、鄭世忠政務次長、代表團張雷鳴副團長及張富貴代理秘書長等共同出席，感謝所有選手、教練及後勤支援團隊的努力。

李洋部長首先表達對組團單位中華帕拉林匹克總會及後勤團隊的感謝，謝謝代表團所有隊職員的辛勤付出，讓選手教練們順利完成任務安全返國。他強調，無論是選手、教練、隊醫、運動防護員、照護員、點頭員、軌道運動員、輪椅維修員及陪跑員等，所有團員都是這次旅程中不可或缺的關鍵，正是因為大家的共同協作，世界才能見證臺灣的風采。運動部將持續優化運動環境，提供多元參與機會，支持選手邁向自我實現與夢想，請國人持續關注及期待。

▲運動部部長李洋 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

代表團張雷鳴副團長表示，本屆亞帕青的組團規模是台灣近年來最大的一次，並獲得史上最佳成績，看到選手們在奮鬥後取得佳績，真的非常開心並以他們為榮。副團長進一步指出，運動部、選手、教練及中華帕拉林匹克總會就像桌子的四隻腳，缺一不可。本屆代表團中許多年輕選手初試啼聲就能取得優異成績，大家的努力與堅韌精神，絕對是最佳的「臺灣代言人」。

▲中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

代表團為表示對政府支持的感謝，由羽球混雙奪金的吳于嫣、林家翔選手致贈部長本屆大會吉祥物紀念衫，並由游泳競賽奪金的葉豐源、吳俊佑選手與田徑種類奪金的姚宥米及桌球奪金的蘇晉賢選手，一同將代表團成員簽名團旗贈與部長。

運動部表示，今年是臺灣運動界突破的一年，在賴清德總統和行政院的支持下，運動部於今年9月9日正式成立，並特別設立「適應運動司」，這是臺灣邁向「運動平權」的重要一步，展望未來，政府將持續落實適應運動普及推廣，讓每一顆熱愛運動的心，都能無障礙地參與，並在訓練環境、運動科學、醫療防護、心理輔導、營養照護、生活支持等面向，持續強化與支持，讓每一位有才華的運動員都能在國際舞臺發光，讓政府做大家最堅實的後盾。