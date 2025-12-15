補強長打火力！MLB單季34轟重砲降臨名古屋　中日龍戰力升級　　

運動雲

▲薩諾（Miguel Sanó）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB中日龍正接近簽下前MLB重砲內野手薩諾（Miguel Sanó）；根據美媒報導，中日已與這名大聯盟生涯累計164轟的32歲強打，就一年130萬美元（約新台幣4100萬元）的合約達成基本共識，目前僅待體檢完成，即可正式拍板。

此消息於15日由隸屬全美棒球記者協會（BBWAA）的知名記者羅梅羅（Francys Romero），在社群平台X（前推特）上率先披露；羅梅羅指出：「合約正在進行最終調整，仍在等待體檢結果。」

來自多明尼加共和國的薩諾，身高193公分、體重123公斤，擁有壓倒性的體格條件；他於2015年在明尼蘇達雙城完成大聯盟初登場，2017 年首度入選明星賽，並在2019年敲出34發全壘打，2021年再轟出30 轟，寫下生涯代表作。

自菜鳥年起，薩諾連續7個球季單季全壘打達到兩位數，是聯盟公認的長打型打者；其MLB生涯累計成績為722場出賽，打擊率.233、164轟、424分打點，OPS 為.801，主要守備位置為一壘與三壘。

不過，薩諾近年受到左膝傷勢等問題困擾，整體表現逐漸下滑；2022 年僅出賽20場擊出1發全壘打，2023年則因合約遲遲未能敲定，整季未在大聯盟出賽，2024年他轉戰洛杉磯天使，但仍僅出賽28場，敲出 2發全壘打，未能重回過往水準。

儘管本季一度沒有所屬球隊，薩諾在休賽季回到多明尼加參加冬季聯盟，成功展現復甦跡象；他在24場比賽中繳出打擊率.315、9發全壘打、OPS高達1.039的亮眼成績，也成為日職球團重新關注的重要關鍵。

中日龍本季團隊打擊率僅.232、總得分403分，兩項數據皆為中央聯盟最差；全季83發全壘打也僅排名聯盟第5，長年貧打問題始終是球隊最大隱憂。

隨著下季主場名古屋巨蛋將增設Home Run Wing，若薩諾正式通過體檢、順利加盟，球團與球迷皆期待這位前MLB重砲，能成為打線的關鍵點，為中日注入久違的長打火力。

關鍵字： 明尼蘇達雙城洛杉磯天使薩諾日本職棒中日龍

﻿

