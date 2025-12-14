合體12強學長黃子鵬競爭與學習　陳柏清認為魔鷹續留台鋼機率增

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營陳柏清。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹明年賽季補進自由球員投手黃子鵬，12 強賽曾與他同隊的左投陳柏清直言相當開心，也認為洋砲魔鷹留隊的可能性因此大增。

黃子鵬從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，將提升球隊先發輪值深度。陳柏清表示：「滿開心的，球隊可以簽下他真的很不容易，對球隊是很大的幫助。畢竟外界一直在傳魔鷹，看起來留隊的機會也更高。」球團確實相當希望能留住魔鷹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏清本季從先發出發，出賽 5 場後於 6 月轉戰牛棚，全季累計投 62.2 局，防禦率 3.02。談到明年定位，他表示：「把自己的角色做好，春訓期間按照自己的節奏準備，球季開始後就看教練的安排，盡最大力量完成自己的任務。」

至於是否希望搶回先發輪值，他坦言：「其實不會設限哪一個角色，當然最希望能回到先發，就看教練的安排，我把該做的事情做好。」

隨著黃子鵬加入，先發輪值競爭勢必更加激烈，陳柏清說，互相競爭是好事，球隊會簽他一定是期待他擔任先發。能學習的是，學長如何在先發角色中長期站穩，像江承諺也是，能在先發位置待這麼久一定有關鍵之處。

回憶 12 強時期的相處，陳柏清對黃子鵬照顧學弟的態度印象深刻，他分享：「他人很好聊，問什麼都願意跟我們說，不管是場上狀況還是心態怎麼調整，對我來說都很有幫助。他也會分享比賽中的想法，教我如何調適自己、更加專注面對打者。」

談到 12 強紀錄片《冠軍之路》，陳柏清透露自己還沒看，但相當期待。日前也公布台灣新生代男演員胡智強將在《絕勝》12 強電影中飾演陳柏清本人，被問到兩人是否長得像，他笑說：「我不知道，應該是有吧，一點點吧。」

台鋼雄鷹去年球季差點闖進季後賽，陳柏清對明年仍保持正面態度，他說：「球隊對我們有信心，我們自己就會有信心。」

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營。（圖／記者呂佳賢攝）