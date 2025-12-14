運動雲

>

合體12強學長黃子鵬競爭與學習　陳柏清認為魔鷹續留台鋼機率增

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營陳柏清。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹明年賽季補進自由球員投手黃子鵬，12 強賽曾與他同隊的左投陳柏清直言相當開心，也認為洋砲魔鷹留隊的可能性因此大增。

黃子鵬從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，將提升球隊先發輪值深度。陳柏清表示：「滿開心的，球隊可以簽下他真的很不容易，對球隊是很大的幫助。畢竟外界一直在傳魔鷹，看起來留隊的機會也更高。」球團確實相當希望能留住魔鷹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏清本季從先發出發，出賽 5 場後於 6 月轉戰牛棚，全季累計投 62.2 局，防禦率 3.02。談到明年定位，他表示：「把自己的角色做好，春訓期間按照自己的節奏準備，球季開始後就看教練的安排，盡最大力量完成自己的任務。」

至於是否希望搶回先發輪值，他坦言：「其實不會設限哪一個角色，當然最希望能回到先發，就看教練的安排，我把該做的事情做好。」

隨著黃子鵬加入，先發輪值競爭勢必更加激烈，陳柏清說，互相競爭是好事，球隊會簽他一定是期待他擔任先發。能學習的是，學長如何在先發角色中長期站穩，像江承諺也是，能在先發位置待這麼久一定有關鍵之處。

回憶 12 強時期的相處，陳柏清對黃子鵬照顧學弟的態度印象深刻，他分享：「他人很好聊，問什麼都願意跟我們說，不管是場上狀況還是心態怎麼調整，對我來說都很有幫助。他也會分享比賽中的想法，教我如何調適自己、更加專注面對打者。」

談到 12 強紀錄片《冠軍之路》，陳柏清透露自己還沒看，但相當期待。日前也公布台灣新生代男演員胡智強將在《絕勝》12 強電影中飾演陳柏清本人，被問到兩人是否長得像，他笑說：「我不知道，應該是有吧，一點點吧。」

台鋼雄鷹去年球季差點闖進季後賽，陳柏清對明年仍保持正面態度，他說：「球隊對我們有信心，我們自己就會有信心。」

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字： 台鋼雄鷹黃子鵬陳柏清棒球先發輪值

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

從道奇冠軍功臣到傷後復出　紅雀押寶梅伊盼找回火球年代

從道奇冠軍功臣到傷後復出　紅雀押寶梅伊盼找回火球年代

【碰瓷姐出沒】她喝醉2度撲車翻滾倒地！ 駕駛看傻滿臉問號

熱門新聞

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

讀者回應

﻿

熱門新聞

1超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

2韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓

3回家退休無望！　黃蜂無意換來CP3

4日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」

5震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

最新新聞

1王翾祈7K完投勝！韓國教頭狂讚

2休3天就開練！韋宏亮有機會想轉先發

3溫班亞瑪轟22分！馬刺闖NBA盃冠軍戰

4陳柏毓激勵莊偉晟5.1局無安打

5諾威斯基狂讚布朗森的領導力

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

【碰瓷姐出沒】她喝醉2度撲車翻滾倒地！ 駕駛看傻滿臉問號

GD公司推出「AI機器人偶像」　包頭巾大跳〈POWER〉

【吵到忘我】情侶吵到鐵軌上 火車高速衝來差1公尺險被輾！全場嚇傻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366