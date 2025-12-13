相隔9年再披侍Japan戰袍 菅野智之確定入選WBC日本隊

▲金鶯菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據日媒《體育報知》報導，菅野智之已確定入選明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）日本隊名單，這是他繼2017年後，相隔9年的第2度代表日本隊出戰國際大賽。

今年在道奇獲得世界大賽MVP的山本由伸日前也已確定入選，井端弘和監督將以菅野、山本等大聯盟投手為核心，組成強力先發輪值，兼顧投球時限、PitchCom以及WBC使用球的應對能力，力求帶領日本隊完成連霸。

菅野對再次披上侍日本戰袍充滿期待，報導提及，他在11月29日出席與前巨人長野久義的座談活動時曾表示：「如果有召喚，我會全力以赴，我也覺得這可能是最後的機會，所以希望能上場；如果有什麼我能做到的事，也希望能幫上忙。」

2017年WBC日本隊打進4強，2021年東京奧運他因身體狀況不佳而辭退，他對站上世界頂峰的渴望十分強烈；本季菅野在金鶯登板30場，戰績10勝10敗、防禦率4.64；作為球隊中唯一全年維持先發輪值的投手，他與各路強打者對戰的珍貴經驗，也獲井端監督高度評價。

此外，WBC將採用投球時限及PitchCom等新規則，井端監督曾在11月與韓國的交流賽及宮崎合宿中觀察NPB選手的反應，並評估選手對WBC使用球的適應能力；他在美國佛羅里達州出席WBC監督會議時表示：「這方面在美國大聯盟打過球的選手非常特別，他們可以專注於打者本身，我期待他們能給日本選手好的建議。」