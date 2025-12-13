運動雲

>

相隔9年再披侍Japan戰袍 菅野智之確定入選WBC日本隊

▲▼金鶯菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據日媒《體育報知》報導，菅野智之已確定入選明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）日本隊名單，這是他繼2017年後，相隔9年的第2度代表日本隊出戰國際大賽。

今年在道奇獲得世界大賽MVP的山本由伸日前也已確定入選，井端弘和監督將以菅野、山本等大聯盟投手為核心，組成強力先發輪值，兼顧投球時限、PitchCom以及WBC使用球的應對能力，力求帶領日本隊完成連霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

菅野對再次披上侍日本戰袍充滿期待，報導提及，他在11月29日出席與前巨人長野久義的座談活動時曾表示：「如果有召喚，我會全力以赴，我也覺得這可能是最後的機會，所以希望能上場；如果有什麼我能做到的事，也希望能幫上忙。」

2017年WBC日本隊打進4強，2021年東京奧運他因身體狀況不佳而辭退，他對站上世界頂峰的渴望十分強烈；本季菅野在金鶯登板30場，戰績10勝10敗、防禦率4.64；作為球隊中唯一全年維持先發輪值的投手，他與各路強打者對戰的珍貴經驗，也獲井端監督高度評價。

此外，WBC將採用投球時限及PitchCom等新規則，井端監督曾在11月與韓國的交流賽及宮崎合宿中觀察NPB選手的反應，並評估選手對WBC使用球的適應能力；他在美國佛羅里達州出席WBC監督會議時表示：「這方面在美國大聯盟打過球的選手非常特別，他們可以專注於打者本身，我期待他們能給日本選手好的建議。」

關鍵字： 金鶯、世界棒球經典賽、WBC、菅野智之

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

贏球會變得更容易！迪亞茲記者會談選道奇原因　背號3號藏意義

贏球會變得更容易！迪亞茲記者會談選道奇原因　背號3號藏意義

長打工具人加盟！莫雷爾一年約投身馬林魚　將嘗試轉型守一壘

長打工具人加盟！莫雷爾一年約投身馬林魚　將嘗試轉型守一壘

再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

再綁一核心！皇家5年長約續留賈西亞　三壘攻守支柱確立

持續衝擊世界大賽！　藍鳥與總裁夏皮羅續約5年穩定管理核心

持續衝擊世界大賽！　藍鳥與總裁夏皮羅續約5年穩定管理核心

大都會強打文托斯披尼加拉瓜戰袍　貝克領軍劍指經典賽突破

大都會強打文托斯披尼加拉瓜戰袍　貝克領軍劍指經典賽突破

加盟記者會亮相背號25號　阿隆索選金鶯「明顯高出一截」

加盟記者會亮相背號25號　阿隆索選金鶯「明顯高出一截」

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

贏球會變得更容易！迪亞茲記者會談選道奇原因　背號3號藏意義

長打工具人加盟！莫雷爾一年約投身馬林魚　將嘗試轉型守一壘

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

3凱普勒成洋基外野備案人選

4統一下周公布補償選擇

5迪亞茲記者會談選道奇原因

最新新聞

1老虎藍鳥一換一交易

2菅野智之確定入選WBC日本隊

3阿隆索加盟記者會亮相背號25號

4迪亞茲記者會談選道奇原因

5莫雷爾一年約投身馬林魚

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

路上偶遇愛豆這樣做！　讓小櫻花念念不忘的粉絲XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366