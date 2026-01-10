「這就是台灣精神！」總統力挺冠軍之路！賴清德讚：這劇本只有上帝寫得出來

▲日前中職聯盟特別舉辦特映會，總統賴清德親臨現場觀影，他在看完片後難掩激動，盛讚這部作品展現了令人欽佩的「台灣精神」。（圖／牽猴子提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由威剛科技與中華職棒（CPBL）共同出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），上映後引發全台熱潮。截至1月10日為止，短短10天內票房已強勢突破3500萬元，不僅躍升台灣紀錄片影史票房第5名，更創下紀錄片票房飆升速度最快的新紀錄。日前中職聯盟特別舉辦特映會，總統賴清德親臨現場觀影，他在看完片後難掩激動，盛讚這部作品展現了令人欽佩的「台灣精神」。

長期身為資深棒球迷的總統賴清德，在觀影過程中深受感動。他表示，這部作品並非單純的紀錄片，更像是一部極具感情與激勵性的電影。賴清德感觸深刻地指出，片中每一位選手在不被看好的情況下，克服重重困難，團結一致為國家爭取榮譽，「這個過程令人非常非常感動」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總統特別點名片中幾位球星的故事，包括黃恩賜為了賽事差點讓新娘獨自在婚禮現身的執著、林家正15歲獨自赴美深造的勇氣、林昱珉人小志氣高的壯志，以及陳傑憲旅日進修的艱辛。賴清德感慨表示：「我覺得它更像是一部表現臺灣精神的一部紀錄片！在棒球領展現出來的點點滴滴，其實也代表了台灣各行各業奮鬥打拚的精神。」回想起2024年台灣隊奪冠的奇蹟時刻，總統忍不住讚嘆：「這個劇本大概只有上帝寫得出來。」

▲總統賴清德鼓勵大家進戲院看紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》由導演龍男・以撒克・凡亞思執導，監製張永昌、黃瓀潢領軍。導演在特映會上向支持者致謝，強調若沒有威剛陳立白董事長與中職蔡其昌會長的全力支持，這部紀錄片便無法誕生。龍男導演動情表示，製作過程中歷經無數質疑與挑戰，但這部電影證明了「我們已經是世界冠軍」，是好幾代棒球人用血汗與不甘心累積而成的成果。

該片獲得世界棒壘球總會（WBSC）與中職聯盟正式授權，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。製作團隊橫跨台、日、美三地進行拍攝，訪談近70位關係人，並從超過300小時的影像素材中去蕪存菁，完整呈現台灣棒球從谷底登頂的榮耀旅程。

監製張永昌與黃瓀潢也在致詞中感謝所有夥伴的信任，讓這段艱辛的旅程最終能在大銀幕與大家分享。隨著票房節節高升，《冠軍之路》已成為現階段台灣最熱門的影視話題。總統賴清德在訪談最後也大聲疾呼：「不管你愛不愛棒球，其實你都應該買票進戲院看一看這部紀錄片。」

▲日前中職聯盟特別舉辦特映會，總統賴清德親臨現場觀影。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》目前已在全台各大戲院盛大上映中，邀請所有曾為中華隊吶喊的球迷，再次走進影廳重溫那段寫滿汗水與奇蹟的榮耀時刻，繼續成為台灣隊最強大的後盾。