贏球會變得更容易！迪亞茲記者會談選道奇原因　背號3號藏意義

▲明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）日前與洛杉磯道奇達成一份3年總值 6900萬美元的合約，告別效力多年的紐約大都會；迪亞茲於13日的加盟記者會上，穿上全新的藍白戰袍，也宣告這筆重磅簽約的正式生效。

Cue the trumpets for Edwin Díaz. pic.twitter.com/rYfmigmb6C [廣告]請繼續往下閱讀... December 12, 2025

「離開大都會並不容易，他們對我非常好，」迪亞茲在記者會上表示，「我選擇道奇，是因為他們是一支贏球的組織，而且他們擁有贏得勝利的一切條件；在這裡，贏球會變得相對容易。」

在做出最終決定前，迪亞茲也特別諮詢了他的弟弟，同樣身為後援投手的迪亞茲（Alexis Díaz）；後者曾短暫效力道奇，對球隊環境並不陌生，「他告訴我，道奇是一個非常優秀的組織，」迪亞茲提及，「他讓我更容易做出這個決定。」

加盟後，迪亞茲將改穿3號球衣，代表他的3個兒子；而他在大都會時所穿的39號，則因名人堂球星坎帕內拉（Roy Campanella）而被球隊退休。

Edwin Díaz confirms that he's bringing his iconic entrance song with him to Los Angeles! https://t.co/NCrUNffnKY pic.twitter.com/uljesemsWx — MLB (@MLB) December 12, 2025

身為今年自由市場上公認的頭號後援投手，迪亞茲其實才在2023年球季前與大都會簽下一紙5年1億200萬美元合約，該合約當時創下大聯盟後援投手史上最高紀錄；不過最終雙方仍選擇分道揚鑣。

這也是道奇連續第2個休賽季在牛棚大舉投資；過去幾年，道奇向來不以重金打造後援群聞名，但球隊策略已明顯轉向，2025年球季前先以4年7200萬美元簽下左投史考特（Tanner Scott），接著又在2026年前成功網羅迪亞茲。

史考特在洛杉磯的首個球季表現不如預期，繳出4.74防禦率，10次救援失敗高居全聯盟之冠，但道奇仍相信這位他能從低潮中反彈，但同時也藉由迪亞茲的加入，為球隊增添另一位可靠的關門人選；依目前規劃，迪亞茲預計將直接接手終結者角色。

"He told me [the @Dodgers] are a really good organization... he made it easy for me."



Edwin Díaz shares how conversations with his brother and former Dodger Alexis led to his decision to sign with Los Angeles. pic.twitter.com/IjK5rZcLxU — MLB Network (@MLBNetwork) December 12, 2025

回顧其大聯盟生涯，迪亞茲在效力水手與大都會的9個賽季中，多次繳出堪稱歷史級的後援表現。2018年效力西雅圖水手時，他單季拿下57次救援成功，追平史上單季第2多紀錄，僅次於羅德里奎茲（Francisco Rodríguez）在2008年創下的62次大聯盟紀錄；也正是該年表現，促使大都會在休賽季發動震撼交易，將迪亞茲與卡諾（Robinson Canó）一併帶回紐約。

進入2026年球季前，迪亞茲大聯盟生涯已累積253次救援成功，防禦率2.82，在519.1局中送出839次三振；現役投手中，僅有3人救援成功數高於他，分別是簡森（Kenley Jansen，476）、金布雷（Craig Kimbrel，440）以及查普曼（Aroldis Chapman，367）。

道奇牛棚在2025年整體表現起伏不定，全年投球局數657.2局高居全聯盟第一，但團隊防禦率卻達4.27，後段戰力穩定度明顯不足；這一問題在季後賽期間尤為明顯，當時球隊將先發投手佐佐木朗希調往後援，反而成功大幅改善牛棚表現。

不過，佐佐木在季後賽擔任終結者，本就被視為權宜之計，而非長期方案；隨著迪亞茲正式加盟，道奇牛棚終於迎來關鍵拼圖，也讓球隊在關門戰局中重拾穩定性，並持續朝三連霸目標邁進。