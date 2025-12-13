運動雲

贏球會變得更容易！迪亞茲記者會談選道奇原因　背號3號藏意義

記者胡冠辰／綜合報導

明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）日前與洛杉磯道奇達成一份3年總值 6900萬美元的合約，告別效力多年的紐約大都會；迪亞茲於13日的加盟記者會上，穿上全新的藍白戰袍，也宣告這筆重磅簽約的正式生效。

「離開大都會並不容易，他們對我非常好，」迪亞茲在記者會上表示，「我選擇道奇，是因為他們是一支贏球的組織，而且他們擁有贏得勝利的一切條件；在這裡，贏球會變得相對容易。」

在做出最終決定前，迪亞茲也特別諮詢了他的弟弟，同樣身為後援投手的迪亞茲（Alexis Díaz）；後者曾短暫效力道奇，對球隊環境並不陌生，「他告訴我，道奇是一個非常優秀的組織，」迪亞茲提及，「他讓我更容易做出這個決定。」

加盟後，迪亞茲將改穿3號球衣，代表他的3個兒子；而他在大都會時所穿的39號，則因名人堂球星坎帕內拉（Roy Campanella）而被球隊退休。

身為今年自由市場上公認的頭號後援投手，迪亞茲其實才在2023年球季前與大都會簽下一紙5年1億200萬美元合約，該合約當時創下大聯盟後援投手史上最高紀錄；不過最終雙方仍選擇分道揚鑣。

這也是道奇連續第2個休賽季在牛棚大舉投資；過去幾年，道奇向來不以重金打造後援群聞名，但球隊策略已明顯轉向，2025年球季前先以4年7200萬美元簽下左投史考特（Tanner Scott），接著又在2026年前成功網羅迪亞茲。

史考特在洛杉磯的首個球季表現不如預期，繳出4.74防禦率，10次救援失敗高居全聯盟之冠，但道奇仍相信這位他能從低潮中反彈，但同時也藉由迪亞茲的加入，為球隊增添另一位可靠的關門人選；依目前規劃，迪亞茲預計將直接接手終結者角色。

回顧其大聯盟生涯，迪亞茲在效力水手與大都會的9個賽季中，多次繳出堪稱歷史級的後援表現。2018年效力西雅圖水手時，他單季拿下57次救援成功，追平史上單季第2多紀錄，僅次於羅德里奎茲（Francisco Rodríguez）在2008年創下的62次大聯盟紀錄；也正是該年表現，促使大都會在休賽季發動震撼交易，將迪亞茲與卡諾（Robinson Canó）一併帶回紐約。

進入2026年球季前，迪亞茲大聯盟生涯已累積253次救援成功，防禦率2.82，在519.1局中送出839次三振；現役投手中，僅有3人救援成功數高於他，分別是簡森（Kenley Jansen，476）、金布雷（Craig Kimbrel，440）以及查普曼（Aroldis Chapman，367）。

道奇牛棚在2025年整體表現起伏不定，全年投球局數657.2局高居全聯盟第一，但團隊防禦率卻達4.27，後段戰力穩定度明顯不足；這一問題在季後賽期間尤為明顯，當時球隊將先發投手佐佐木朗希調往後援，反而成功大幅改善牛棚表現。

不過，佐佐木在季後賽擔任終結者，本就被視為權宜之計，而非長期方案；隨著迪亞茲正式加盟，道奇牛棚終於迎來關鍵拼圖，也讓球隊在關門戰局中重拾穩定性，並持續朝三連霸目標邁進。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

