韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

▲盧景恩榮獲公平競技獎。（圖／截自SSG登陸者IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

經歷戰力外、再到韓職史上罕見的30-38-35中繼3連季紀錄，41歲老將盧景恩在生涯後段迎來又一次高峰，他在2025年KBO金手套頒獎典禮獲得公平競技獎，而在隔日公布的2026年WBC代表隊名單中，也確定入選第一階段訓練營，對盧景恩而言，這一切不僅象徵肯定，更承載著他對最後一次國家隊的深厚情感。

盧景恩在2021年季末遭到樂天巨人戰力外後，透過測試重回舞台，2022年以12勝5敗、防禦率3.05強勢復活，並與SSG登陸者一同完成KBO史上首次完全領先奪冠。

2023年，他出賽76場，拿下9勝5敗2救援30中繼，首次締造單季30中繼；2024年，他出賽77場，8勝5敗38中繼，防禦率2.90，連2年達成30中繼，並首次成為中繼王。

2024年球季結束後，他與球團簽下2+1年、最高25億韓元的續約；2025年，他出賽77場拿下3勝6敗3救援35中繼、防禦率2.14，連續2年榮登中繼王。

盧景恩以誠懇、自律、責任感深獲球隊與球迷信賴，並在場內外展現模範樣貌，是後輩球員的標竿，成功獲選今年的公平競技獎，這也是SSG隊史首次出現公平競技獎得主，替他的職業生涯再添重要里程碑。

盧景恩受訪時表示，「我認為公平競技獎是一座肩膀更沉重的獎，覺得這是代表10支球團所有選手領取的獎項。」他笑著說，「其實我一直想來金手套典禮看看，就算沒得獎，也想混入會場參觀一次，結果能得獎，真的像是夢想成真。」

他補充，「感謝KBO獎懲委員會選擇我，可能是因為球場上沒有發生事件、事故而得到高評價，看我作為前輩不生氣的樣子，也對我有好的印象。」

盧景恩近期被選入2026 WBC韓國隊第一階段訓練營名單，他曾參加2013 WBC，當時3場比賽防禦率3.00，但韓國在預賽遭淘汰，留下「台灣慘案」的痛苦記憶。

盧景恩說，「那時就是台灣慘案，這次絕不能再發生那種事，老實說，這可能是我最後一次當國家代表，所以無論如何都想幫助球隊，我會好好照顧後輩，讓他們能夠順利投球，在旁邊多幫助他們。」

他最後說，「當然，第一階段結束後我也有可能被淘汰，但我有自信，我正在把身體準備得扎實，想用輕鬆的心態面對，3月就得在實戰投球，所以我很有自信，2013年時，我的狀態是隊伍裡最快的，當時150公里最快出現在我身上，狀態非常好，成績雖然不算完美，但得到了很好的經驗，這次我會好好調整節奏。」

隨著1月塞班島訓練營即將展開，韓國隊也朝著2026年WBC的挑戰逐步備戰，對盧景恩而言，這趟可能是最終章的國家隊旅程，卻也因此更加珍貴。

關鍵字： 中華隊經典賽WBC韓國職棒盧景恩

