陳冠宇珍藏同框大谷翔平！笑稱有球探眼光　經典賽再對決不用怕

▲陳冠宇出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

陳冠宇出席相機活動時談到二刀流實力，回顧日職期間曾三振過大谷翔平，也曾與大谷合照，如今仍珍藏那張照片。

陳冠宇回憶，在羅德效力時，有次火腿到羅德比賽，大谷翔平到羅德重訓室訓練，他便請隊友幫忙介紹認識。隊友竟直接對大谷說：「這傢伙想認識你。」於是兩人便有了第一次交流，之後見面也會簡單寒暄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠宇笑說，若經典賽再度與大谷翔平同場，「他可能不記得我了吧！」談到當年合照的經過，他笑稱：「很少會有選手主動找不認識的人拍照，但當下我就像有球探眼光一樣，覺得他一定會成功，所以就冒著被隊友笑的風險去找他拍照，這是很特別的經驗。」

不過談到場上對決，心境則完全不同。陳冠宇在井口資仁的引退賽，10局上救援投2局，把大谷翔平三振。陳冠宇與大谷翔平生涯投、打對決過4次，被敲1支安打，但有1次三振，被打擊率是2成5。陳冠宇10日再次談起這段回憶，「當時有機會遇到大谷翔平，也三振他並幫助球隊贏球。當時的大谷翔平跟現在身材有點差距，能跟他對決是人生中提升自信很好的經驗。」

陳冠宇表示，若能在經典賽對到大谷翔平，將會是強度極高、人生中難得的經驗。「一些小聯盟的年輕選手們也一定很期待跟大聯盟頂尖選手對決的時刻，我覺得就是盡全力享受。因為這一刻對他們來說，隔年可能就會常常發生，也有可能有人變得更強，甚至讓大谷記住他是誰。棒球的世界很小，重點是不懷疑自己的能力。」

他想告訴學弟們，不必害怕遇到比自己更強的對手。「他在大聯盟雖然非常強，有很多長打與驚人表現，但老實說，他也有七成的失敗率。你只要用最好的狀態，讓他落在那七成失敗的機會裡。」

面對各國強打，每一顆球都非常重要，一顆失投球就可能改變局勢。陳冠宇認為：「打到這個程度，大家都知道失投球非常危險，其實不用特別提醒學弟。他們自己都很清楚，每一個小細節都能幫助球隊變得更好。對我們學長來說，這樣的學弟讓人放心，也很期待他們更快成長。」