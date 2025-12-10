運動雲

陳冠宇收經典賽徵詢：期待又怕拖累球隊　感動學弟扛壓力點名雙投

▲▼陳冠宇出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳冠宇出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

去年在12強拚下冠軍的左投陳冠宇，近期收到2026經典賽中華隊徵詢，若順利入選將是他生涯第3度參加經典賽。他坦言，第一時間確實猶豫，擔心調整進度不如預期、反成球隊負擔，但仍會全力準備，希望把最好的一面帶到國際舞台。

陳冠宇表示，他已接到中華隊詢問，「現在盡量以調整為主，會努力把狀況拉上來。如果有機會入選，當然會很開心。但我一直都是在調整期中參賽，狀況比較不穩，所以這次會更努力準備。」

陳冠宇曾參加過2017年、2023年經典賽，若最終加入，將是他第3次披上經典賽戰袍。他說：「經典賽是大聯盟主辦的最高殿堂比賽，之前參加時就感受到全世界都在關注。能與各國最強選手對決，對自己是一個值得驕傲且能成長的舞台。不管最後調整如何，我希望把最好的一面呈現出來，和各國好手抗衡。去年在12強奪冠的經驗告訴我們，只要按部就班做好該做的事，距離勝利就不會太遠。」

經典賽3月開打，意味著選手必須比例行賽提早一至兩個月進入高強度備戰。對投手來說挑戰更大，陳冠宇也坦言：「提早開機大家都知道不容易，再加上比賽用球不同，強度拉高後還有一段緩和期，集中力、心態都會受到影響。」

他指出，若以經典賽為目標，就必須把狀況提前拉到八、九成，「最怕的是：如果拉不起來，會不會反而造成球隊困擾？經典賽有用球數限制等規範。」但他仍決定全力以赴，「既然被徵詢就是榮幸，我會盡最大努力調整，看身體回饋怎麼樣。」

此次多位新星已經表達強烈參賽意願，包括鄧愷威、林昱珉等，讓陳冠宇十分感動：「打這種國際比賽，不管是為了自己、為了未來、為了國家，是台灣人共同的願望。學弟們願意跳出來扛下壓力，本身就是很了不起的事。他們冒著季賽可能有低潮的風險仍願意代表國家，真的非常不容易。」

他也點名資格賽表現亮眼的兩位投手：「很多年輕投手都冒出來，像資格賽的孫易磊、林維恩，都是不到20歲的球員，今年球季也保持很好的表現。自己球速和條件沒有比他們更好，卻還能被徵詢，是一件讓自己覺得開心的事。」

談到收到徵詢後的第一反應，他坦言：「我第一個想法是：會不會造成困擾？如果我最後狀況沒有拉起來，球隊帶我會不會有負擔？因為經典賽有用球數、隔場限制等，如果狀況不好，會不會造成球隊困擾？我真的很認真思考過，所以現在就是盡全力去調整。」

關鍵字： 標籤:陳冠宇經典賽中華隊投手備戰

