張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

▲張可洛。（圖／張泰山臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

前職棒球星張泰山的兒子張可洛，順利一圓旅日夢。張泰山今在社群宣布好消息，透露張可洛經過一年多準備，正式錄取沖繩甲子園名校——興南高校。

張泰山分享，「可洛決定要到日本念高校的那一刻，就開始全力準備。尤其報考的興南高校是一所重視學生多元發展的學校，不能只會打棒球，還必須兼顧課業，非常注重球員的社會責任感與人格特質。因此，可洛在準備過程中不敢鬆懈！」

他也感謝中琉文化經濟協會協助聯繫校方、並提供備考方向。最後以父親身分給予期許：「接下來三年的高中生活才是真正考驗的開始，一切都要靠自己努力與堅持下去，爸爸相信你可以的。」

沖繩興南高中是日本高中棒球名校，在甲子園多次出場，最輝煌的成就是 2010 年奪下春季、夏季甲子園「春夏連霸」。此外，該校也在 2019 年、2022 年代表沖繩出戰夏季甲子園，為校史第 13 次出場。

興南高中知名校友包含歐力士猛牛王牌宮城大彌，他於 2021 年拿下新人王，2021、2025 年入選明星賽，日職一軍出賽 115 場、114 場先發，防禦率僅 2.48。台灣球員則有溫展樂、吳季勳、中谷敢（台日混血）、黃之芃、陳冠廷、邱智堃等人先後就讀興南。