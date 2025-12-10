運動雲

>

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

▲張可洛。（圖／張泰山臉書）

▲張可洛。（圖／張泰山臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

前職棒球星張泰山的兒子張可洛，順利一圓旅日夢。張泰山今在社群宣布好消息，透露張可洛經過一年多準備，正式錄取沖繩甲子園名校——興南高校。

張泰山分享，「可洛決定要到日本念高校的那一刻，就開始全力準備。尤其報考的興南高校是一所重視學生多元發展的學校，不能只會打棒球，還必須兼顧課業，非常注重球員的社會責任感與人格特質。因此，可洛在準備過程中不敢鬆懈！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也感謝中琉文化經濟協會協助聯繫校方、並提供備考方向。最後以父親身分給予期許：「接下來三年的高中生活才是真正考驗的開始，一切都要靠自己努力與堅持下去，爸爸相信你可以的。」

沖繩興南高中是日本高中棒球名校，在甲子園多次出場，最輝煌的成就是 2010 年奪下春季、夏季甲子園「春夏連霸」。此外，該校也在 2019 年、2022 年代表沖繩出戰夏季甲子園，為校史第 13 次出場。

興南高中知名校友包含歐力士猛牛王牌宮城大彌，他於 2021 年拿下新人王，2021、2025 年入選明星賽，日職一軍出賽 115 場、114 場先發，防禦率僅 2.48。台灣球員則有溫展樂、吳季勳、中谷敢（台日混血）、黃之芃、陳冠廷、邱智堃等人先後就讀興南。

關鍵字： 張泰山張可洛興南高中甲子園日本棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍

亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

白襪抽中2026選秀狀元籤！光芒、巨人、皇家大躍升

白襪抽中2026選秀狀元籤！光芒、巨人、皇家大躍升

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

熱門新聞

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇3年6900萬搶下迪亞茲破紀錄！

2曾因債務遭統一獅開除！傳黃勇傳加入福州海俠

3中國啦啦隊徵選Amis、王笑笑出鏡

4美國隊教頭點名大谷！視為投手主力

5費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯

最新新聞

1張泰山兒子張可洛錄取興南高校

2不搞事　班恩轟37分率魔術闖NBA盃4強

3拜仁3比1逆轉里斯本競技

4「跨越3代核心」鮑威爾傳季末退休

5獨行俠10屆全明星戴維斯　傳上交易檯

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366