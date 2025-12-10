卡爾成歐冠最年輕「連3戰破門」球員　拜仁3比1逆轉里斯本競技

▲Lennart Karl。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

拜仁慕尼黑17歲新星卡爾（Lennart Karl） 再度在歐冠舞台發光；這名本季爆紅的德國新秀於10日對戰里斯本競技的比賽中展現驚人技術，不僅攻入關鍵進球，更以17歲又291天之齡成為歐冠史上最年輕連續3場比賽都有進球的球員，寫下全新里程碑，助拜仁3比1逆轉獲勝。

卡爾在歐冠生涯僅4場比賽中就收穫3球，本戰的進球更是技驚四座；他接獲隊友萊默（Konrad Laimer）的傳球後於空中控球，隨即在極小角度一記凌空抽射，球越過兩名撲防後衛與門將飛入網中，展現超齡技術。

這記進球發生在拜仁12分鐘內連下三城的逆轉攻勢中；先前球隊因基米希（Joshua Kimmich） 的烏龍球而落後，而這位德國小將的爆發成為翻盤關鍵。

比賽中後段，拜仁展開強勢反攻，僅用12分鐘就完成3連擊逆轉戰局；第65分鐘格納布里（Serge Gnabry）在角球進攻中獲得空檔，門前推射為球隊扳平比分、第69分鐘卡爾（Lennart Karl）挺身而出、第77分鐘後衛塔赫（Jonathan Tah）補上進球，將比數定格在3比1。

比賽最後，加拿大左後衛戴維斯（Alphonso Davies） 傷癒復出替補登場，這是他自3月遭遇重大膝傷後的首度亮相，對拜仁後防來說是重大利多。